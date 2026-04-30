W Chojnie na Pomorzu Zachodnim stanął pomnik poświęcony więźniarkom KL Ravensbrück. W uroczystości uczestniczyła Pierwsza Dama Marta Nawrocka oraz doradca prezydenta Jan Kasprzyk.
Pierwsza Dama wraz z doradcą prezydenta Janem Kasprzykiem, wzięła dziś udział w odsłonięciu pomnika „Pamięci Ofiar Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück. Więźniarek Podobozu w Königsberg”, który stanął w Chojnie na Pomorzu Zachodnim.
Wspólnie z Panią Prezydentową Martą Nawrocką odsłoniliśmy pomnik dedykowany dzielnym kobietom, męczonym tu przez niemieckich oprawców. Wieczna pamięć!
— skomentował Kasprzyk na portalu X.
Obóz koncentracyjny Ravensbrück
Obóz koncentracyjny Ravensbrück w Brandenburgii służył od 1939 r. jako obóz dla kobiet. W kwietniu 1941 r. utworzono tam również obóz męski, a w czerwcu 1942 r. zorganizowano obóz dla młodych kobiet i dziewcząt. Do głównego obozu koncentracyjnego przyłączono ponad 40 podobozów, w których więźniowie musieli wykonywać prace przymusowe. Jedną z więźniarek niemieckiego obozu była prof. Wanda Półtawska.
Szacuje się, że przez Ravensbrück przeszło około 130 tys. kobiet i dzieci oraz około 20 tys. mężczyzn. Dziesiątki tysięcy zostało zamordowanych lub zmarło z głodu, a także z powodu chorób i zbrodniczych eksperymentów pseudomedycznych, przeprowadzanych przez lekarzy z SS.
W Ravensbrück dokonywano masowych egzekucji, głównie na polskich uczestniczkach ruchu oporu i Żydówkach.
30 kwietnia 1945 r. oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do obozu, w którym pozostało jedynie 2 tys. chorych więźniów.
Po wojnie przed Brytyjskim Trybunałem Wojskowym w Hamburgu i Trybunałem Norymberskim postawiono część strażniczek i innych osób funkcyjnych z obozu, a także lekarzy, którzy przeprowadzali eksperymenty na więźniarkach. Część z nich skazano na karę śmierci i wykonano wyroki. Jednak osoby skazane na długoletnie więzienie, w tym także dożywotnie, zostały zwolnione za dobre sprawowanie około 1950 r. Wielu lekarzy eksperymentujących na ludziach uzyskało również od niemieckich władz zgodę na wykonywanie swojego zawodu już w latach 50. XX wieku. W 1959 r. utworzono Muzeum - Miejsce Pamięci Ravensbrück.
