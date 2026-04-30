TYLKO U NAS. USA wycofają wojska z Niemiec? Parys: Wypowiedź Donalda Trumpa nie jest efektem polemiki z Friedrichem Merzem

Donald Trump / autor: PAP/EPA

Myślę, że w Stanach Zjednoczonych dokonuje się pewnej analizy i na jej podstawie będą przesuwane siły USA w kierunku Polski - powiedział Jan Parys w rozmowie z portalem wPolityce.pl. - Niemcy nie są dziś krajem frontowym, jak w czasach zimnej wojny. Żadnej ważnej roli odgrywać nie mogą - stwierdził były szef MON.

Wpis Donalda Trumpa

O sprawie wycofania wojsk zrobiło się głośno po wpisie prezydenta Donalda Trumpa dotyczącego amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech.

Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe ograniczenie (liczebności) żołnierzy w Niemczech, a decyzja będzie podjęta w najbliższym czasie. Dziękuję za uwagę! Prezydent DONALD J. TRUMP

— napisał prezydent w serwisie Truth Social.

Polemika Trumpa z Merzem

Agencje prasowe kojarzą ten wpis z wcześniejszą polemiką prezydenta Donalda Trumpa z opinią kanclerza Friedricha Merza.

Kanclerz ostrzegł, że konflikt między USA a Iranem prawdopodobnie nie zakończy się szybko. Ocenił, że Irańczycy są „silniejsi niż sądzono”, a Amerykanie „nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej”. Wskazując na Irak i Afganistan, kanclerz ostrzegł, że w przypadku wojen na Bliskim Wschodzie „nie wystarczy tylko w nie wejść, lecz trzeba jeszcze umieć z nich wyjść”.

Prezydent Trump odpowiedział, że niemiecki przywódca „nie ma pojęcia, o czym mówi.

Parys: To byłaby zrozumiała decyzja

O komentarz w sprawie ewentualnego wycofania wojsk USA z Niemiec portal wPolityce.pl poprosił Jana Parysa, byłego ministra obrony.

Wypowiedź amerykańskiego prezydenta jest dla mnie zrozumiała i nie jest efektem polemik słownych niemiecko-amerykańskich. To jest wynik pewnej nowej diagnozy sytuacji politycznej w Europie. Niemcy nie są dziś krajem frontowym, jak w czasach zimnej wojny. Żadnej ważnej roli odgrywać nie mogą, nawet jeśli dysponują lub będą dysponować dużym potencjałem wojskowym

— stwierdził Jan Parys.

Z racji położenia i skali naszego kraju, główną rolę w obronie Europy przed zagrożeniem rosyjskim pełni Polska jako kraj frontowy. Myślę zatem, że w Stanach Zjednoczonych dokonuje się pewnej analizy i na jej podstawie będą przesuwane siły USA w kierunku Polski.

— ocenił.

Nie ma powrotu do resetu”

Jednak według części źródeł amerykańscy żołnierze mogą wrócić do swojego kraju. Były szef gabinetu politycznego szefa MSZ wątpi jednak w taki ruch Białego Domu.

O ile się orientuję, na dalsze redukcje, poniżej 80 tys. wojsk amerykańskich w Europie, musiałaby być zgoda Kongresu, a na to się nie zanosi. A poza tym administracja amerykańska w najnowszej strategii bezpieczeństwa wyraźnie zadeklarowała, że nie zamierza redukować amerykańskich siła w Europie

— podkreślił.

Stany Zjednoczone są wprawdzie za dealem politycznym z Rosją, ale nie kosztem wycofania wpływów i wojsk z Europy. Amerykanie nie chcą resetu z Rosją, chcą natomiast pewnej stabilizacji tych relacji. Natomiast nie ma powrotu do resetu i redukcji zbrojeń

— zaznaczył Jan Parys.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

