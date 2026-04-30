„Im tak naprawdę nigdy nie zależało na ochronie przyrody, nie zależało im na ochronie interesów rolników, myśliwych, leśników, branży drzewnej, lecz na ochronie interesów członków partii” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Możdżonek, doradca prezydenta RP Karola Nawrockiego ds. klimatu i środowiska, odnosząc się do wyniku głosowania ws. wotum nieufności wobec minister Pauliny Hennig-Kloski oraz postawy ludowców.
Koalicji 13 grudnia udało się wybronić minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę, mimo iż istniały realne możliwości odwołania szefowej MKiŚ. Zwłaszcza, że koalicja była podzielona w tej sprawie. Ostatecznie jednak tylko 1 poseł Polski2050 zagłosował za odwołaniem Kloski.
O wynik głosowania pytany był w programie Telewizji wPolsce24 Marcin Możdżonek, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
W resorcie klimatu i środowiska są tacy dyletanci jak pan Dorożała czy pani Zielińska etc. Każdy z tej ekipy, kto ma wpływ na polską przyrodę, jest jej ogromnym szkodnikiem. Proszę mnie zrozumieć, to są mocne słowa, ja wiem, ale tak po prostu jest. Przez 2,5 roku pan Dorożała nie potrafił nawet się z nami spotkać i porozmawiać merytorycznie, tylko grał politycznie, uprawiał swoje próby wypełnienia tego, co aktywiści od niego żądają. Przyroda pod rządami obecnego resortu klimatu i środowiska naprawdę ma się źle. Nie ma żadnej strategii zarządzania gatunkami konfliktogennymi. Nie ma żadnej strategii dla Lasów Państwowych. Głównym konserwatorem przyrody jest pan Dorożała – trener pilatesu. I takie absurdy rządzące tym ministerstwem można piętrzyć
— ocenił.
„Umowa koalicyjna silniejsza niż małżeństwo”
Czy PSL mogło przyczynić się do odwołania szefowej MKiŚ? Jaka jest siła ludowców w koalicji?
Siła PSL w koalicji jest taka, że ludowcy są związani umową koalicyjną. A umowa koalicyjna jest silniejsza niż związek małżeński i niż kredyt hipoteczny na 30 lat, ponieważ umowa koalicyjna partiom takim jak PSL, które są bardzo systemowe i bardzo w ten system wgryzione, daje wszystko to, czego chcą: stanowiska, synekury, spółki, spółeczki, prezesów w bankach, dyrektorów, kierowników, ministerstwa
— podkreślił rozmówca Telewizji wPolsce24.
Polskie Stronnictwo Ludowe, mówię to z pełną odpowiedzialnością, odpowiada za ten bałagan, który jest w tym resorcie. Oni zgodzili się na Paulinę Hennig-Kloskę, na Mikołaja Dorożałę, na to, żeby obsadzać stanowiska dyrektorskie. Im tak naprawdę nigdy nie zależało na ochronie przyrody, nie zależało im na ochronie interesów rolników, myśliwych, leśników, branży drzewnej, lecz na ochronie interesów członków partii
— wskazał Możdżonek.
Telewizja wPolsce24/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759207-mozdzonek-to-psl-odpowiada-za-obecny-balagan-w-mkis
