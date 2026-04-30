„Niema minister zdrowia dziś przemówiła. Oskarżyła opozycję o to, że zmyśliliśmy limity na finansowanie operacji zaćmy. Okazuje się, że szefowa MZ po prostu nie ma wstydu albo nie ma wiedzy o tym, co wygaduje rzeźnik z NFZ Jakub Szulc” - zauważył Janusz Cieszyński w serwisie X, krytykując wystąpienie miniter zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
Sejm odrzucił wotum nieufności dla minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Za odwołaniem szefowej MZ głosowało 212 parlamentarzystów, przeciwko 238. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Kłamstwo
Niema minister zdrowia dziś przemówiła. Oskarżyła opozycję o to, że zmyśliliśmy limity na finansowanie operacji zaćmy
— zauważył w serwisie X Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Okazuje się, że szefowa MZ po prostu nie ma wstydu albo nie ma wiedzy o tym, co wygaduje rzeźnik z NFZ Jakub Szulc
— dodał.
Cieszyński przywołał słowa wiceprezesa NFZ Jakuba Szulca, który zapowiedział zmiany w rozliczeniu operacji zaćmy.
Nieudolna obrona
Wpis Cieszyńskiego nieudolnie próbowało wykpić Ministerstwo Zdrowia
Panie Pośle. Chyba słuchaliśmy dwóch różnych wystąpień
— napisało.
Pewnie tak. Dlatego załączam fragment wystąpienia szefowej, to sobie państwo uzupełnicie. Na usprawiedliwienie mam tyle, że trudno Wam uwierzyć, że ktoś tak bezczelnie kłamie
— odpowiedział Cieszyński.
Do wpisu zamieścił nagranie, gdzie pada kłamstwo ze strony Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
Opozycja wynosiła na sztandary „niemą minister”. Niema minister? Nie ma! Nie ma mojej zgody na kłamanie bez opamiętania. Jaka zaćma została limitowana? Jakie badanie profilaktyczne zostały ograniczone?
— pytała minister zdrowia, chociaż jej resort przekonywał, że takie słowa nie padły.
