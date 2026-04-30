Minister Paulina Hennig-Kloski i Jolanta Sobierańska-Grenda zostały wybronione przez Koalicję 13 Grudnia i zostają na stanowiskach. W sieci zawrzało, nie zabrało komentarzy, które wskazują na konsekwencje, jakie Polska i Polacy, poniosą w związku z odrzuceniem wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska oraz minister zdrowia. „Dziś koalicja obroniła ministrów, ale nie obroniła Polaków” - skomentował kandydat na premiera PiS prof. Przemysław Czarnek na portalu X.
Paulina Hennig-Kloska i Jolanta Sobierańska-Grenda przetrwały sądny dzień. Sejm nie zagłosował za wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska oraz minister zdrowia. Mimo fatalnej polityki w kierowaniu resortami, Hennig-Kloska i Sobierańska-Grenda zostały obronione przez Koalicję 13 Grudnia.
Do dziś rana nie było wiadomo, jak zagłosuje Polska 2050 ws. Hennig-Kloski, ale podczas konferencji prasowej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że jej ugrupowanie wniosku Konfederacji, popartego przez PiS, nie poprze. Po tym oświadczeniu prawie pewnym było, że szefowe resortów środowiska i zdrowia utrzymają stanowiska. Tak też się finalnie stało… Z szeregów PL2050 wyłamał się jedynie poseł Bartosz Romowicz - zagłosował za wotum dla Hennig-Kloski.
W sieci pojawiły się komentarze, które wskazują na fatalne konsekwencje pozostawienia pań na stanowiskach ministerialnych.
Dziś koalicja obroniła ministrów, ale nie obroniła Polaków. Polscy pacjenci zostali pozostawieni sami sobie, a odbiorcy energii dalej będą płacili astronomiczne rachunki. Będziemy walczyć o zatrzymanie prywatyzacji służby zdrowia i realne obniżenie cen energii dla gospodarstw domowych i firm. Rozpoczynamy także nową walkę - o zatrzymanie umowy Mercosur, która ze względu na bierność rządu zaczyna tymczasowo obowiązywać już od jutra. To nie jest koniec, a dopiero początek mobilizacji wszystkich, którym zależy na Polsce!
— napisał kandydat na premiera PiS prof. Przemysław Czarnek na portalu X.
Odrzucono wnioski o wotum nieufności. Ale prawda jest prosta: dziś przegrali polscy pacjenci i odbiorcy energii
— dodał były szef MON Mariusz Błaszczak
Szkoda Polski. Koalicja 13 grudnia obroniła dziś dwie minister odpowiedzialne odpowiednio za zapaść w systemie ochrony zdrowia oraz gigantyczne kompromitacje w obszarze środowiska. System wasalny Tuska spaja sieć korzyści i powiązań, która pozwala tej ekipie jeszcze dryfować. Na szczęście już w przyszłym roku wybory i szansa, by zacząć naprawę państwa po tych nieudacznikach
— skwitował były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Większość sejmowa nagrodziła się oklaskami za obronienie minister zdrowia. Powodów do klaskania nie mają pacjenci, którym odwołuje się badania, które mogą uratować życie. Chora Koalicja o to jednak nie dba
— napisał poseł PiS Radosław Fogiel.
Najgorszy minister środowiska po 1989 roku obroniony głosami m. in. PSL-u! Ludowcy zrealizowali polecenie premiera Donalda Tuska i zgadzają się na dalsze niszczenie polskiego modelu ochrony przyrody, lasów państwowych, a ostatnio też pszczelarstwa
— wskazał były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Sałek.
Koalicja rządząca wybroniła panią minister zdrowia. Więc teraz Nowa Lewico, PSLu czy PL2050 już nie płaczcie po mediach, że się nie zgadzacie z jej polityką i to odpowiedzialność premiera. Teraz to też wasza odpowiedzialność, bo to wy zdecydowaliście o tym, że zachowała stołek
— skomentowała poseł Razem Marcelina Zawisza.
