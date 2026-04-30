Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, w czym istotnie pomogli posłowie Polski 2050. Wcześniej ostro krytykowali minister klimatu i środowiska, ale ostatecznie najpewniej ultimatum Donalda Tuska skłoniło ich do tego, by bronić minister. Jednak jeden poseł Polski 2050 pozostał do końca konsekwentny - krytykował Hennig-Kloskę i ostatecznie zagłosował za jej odwołaniem wbrew stanowisku swojego klubu.
Politycy Polski 2050, w tym liderka tej formacji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ostro krytykowali Paulinę Hennig-Kloskę przed głosowaniem wotum nieufności wobec niej. Pojawiły się sugestie, że Polska 2050 może wesprzeć opozycję w odwołaniu niepopularnej minister. Nie bez znaczenia był fakt, że Paulina Hennig-Kloska była jedną z głównych twarzy rozłamu w Polsce 2050, w wyniku któtego powstał klub Centrum. Wówczas Hennig-Kloska straciła rekomendację Polski 2050 do obecności w rządzie.
W tej sytuacji Donald Tusk spotkał się z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i zagroził jej, że jeśli Polska 2050 nie stanie w obronie Hennig-Kloski, to zostanie wyrzucona z koalicji. W odpowiedzi liderka Polski 2050 deklarowała, że nie ugnie się pod tym ultimatum. Ostatecznie okazało się jednak, że 14 z 15 głosujących posłów Polski 2050 zachowało się tak, jak chciał tego Donald Tusk.
Wynik głosowania
213 posłów zagłosowało za odwołaniem Hennig-Kloski ze stanowiska, a 238 było przeciw (w tym 12 posłów Polski 2050). Gdyby wszyscy posłowie z klubu Polski 2050 zagłosowali za odwołaniem Hennig-Kloski, to i tak nie udałoby się jej odwołać - w tym scenariuszu byłoby 227 głosów za odwołaniem minister (Polska 2050 ma 15 posłów, 12 zagłosowało za Hennig-Kloską, 1 przeciw, a 2 nie głosowało), ale przynajmniej minimalnie, a dokładnie o jeden więcej głosów przeciw minister niż za - bo w tym scenariuszu 226 posłów broniłoby minister. Do odwołania minister potrzebna była większość ustawowej liczby posłów, czyli za wnioskiem opozycji musiałoby zagłosować przynajmniej 231 osób.
Konsekwentny Romowicz
Jest jednak jeden poseł Polski 2050, który konsekwentnie deklarował, że zagłosuje za odwołaniem Hennig-Kloski i słowa dotrzymał, nawet wbrew stanowisku swojego klubu - to Bartosz Romowicz.
Odpowiadając na liczne pytania: zagłosuje ZA wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski z powodów o których mówię od dawna. NIE idę ani do Prawa i Sprawiedliwości, ani do Konfederacji i nigdy mnie tam nie znajdziecie. Jeśli taka będzie kolej losu, że przez to będę poza polityką to trudno. Takie życie
— deklarował wczoraj na X Romowicz.
