Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i posłowie tej partii wyraźnie sygnalizowali, że mogą zagłosować za wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Jeszcze wczoraj Hennig-Kloska obrażała przewodniczącą Polski 2050. Tymczasem dziś wszyscy głosujący posłowie Polski 2050, poza Bartoszem Romowiczem, bronili Hennig-Kloski. Postawa posłów byłej partii Szymona Hołownii wywołała powszechne zażenowanie komentatorów w sieci.
Premier Donald Tusk 16 kwietnia po spotkaniu z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz postawił Polsce 2050 swoiste ultimatum - albo będą bronić Pauliny Hennig-Kloski w głosowaniu, albo też pożegnają się z koalicją. Przewodnicząca Polski 2050 wielokrotnie dawała do zrozumienia, że nie ugnie się przed ultimatum Tuska.
Szczekanie Sherlocka na spacer to jedyne ultimatum, któremu nie umiem się oprzeć
— napisała Pełczyńska-Nałęcz 21 kwietnia, wrzucając zdjęcie ze swoim psem. Już wtedy jednak wielu komentujących ten wpis nie wierzyło, by faktycznie Polska 2050 postawiła się Tuskowi. Jak się okazało, mieli rację.
Usłyszeliśmy ultimatum premiera. Mam takie poczucie, że Polska 2050 próbuje się odróżnić, trochę fika, na koniec dnia jednak większość albo wszyscy zagłosują przeciwko odwołaniu ministry Pauliny Hennig-Kloski
— mówiła z kolei Aleksandra Leo, posłanka klubu Centrum (a wcześniej Polski 2050) na antenie radiowej „Trójki” 20 kwietnia. Czas także przyznał jej rację.
Z 15 posłów Polski 2050, dwóch nie wzięło udziału w głosowaniu nad wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski, 12 stanęło w obronie minister, a jedynie jeden - Bartosz Romowicz - zachował się konsekwentnie i zgodnie ze swoją deklaracją głosował za odwołaniem Hennig-Kloski. Teraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podjęła próbę wyjścia z twarzą z całej sytuacji i tłumaczenia, że za sprawą Polski 2050 Hennig-Kloska podjęła działania korzystne dla obywateli.
Pierwsze zobowiązanie Minister Klimatu wobec Polski 2050 spełnione. MKiŚ przesłał rachunki pozwalające rozliczyć pierwsze 500 mln zł unijnych funduszy z Czystego Powietrza dla Polski. Kolejne rachunki mają być w maju. Na te pieniądze czekają ludzie w całej Polsce. Dialog, stanowczość, sprawy
— napisała na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Fala komentarzy
Wystarczy spojrzeć na komentarze do wpisu Pełczyńskiej-Nałęcz, by dostrzec, że komentatorzy w sieci ponownie są zażenowani i wyśmiewają postawę Polski 2050, podobnie jak to było chociażby w przypadku nieudanego głosowania internetowego na nowego przewodniczącego partii.
Jakieś kuriozum! Polskie firmy bankrutowały, ludzie tracili zdrowie, bo Hennig-Kloska blokowała rozliczenie programu Czyste powietrze nie dlatego, że były jakieś nieprawidłowości, ale dlatego, że przez 2 lata Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz toczyły wojnę polityczną! Odsądzały polskie firmy od złodziei i oszustów, a teraz okazuje, że to one oszukiwały setki polskich przedsiębiorców! Skandal!
— napisał Rafał Bochenek, rzecznik PiS.
Pani Minister, ta „stanowczość” w tym poście chyba została z zeszłego tygodnia? Bo jak na razie daliście się upokorzyć nie tylko Premierowi, co akurat nie dziwi, ale też swoim byłym kolegom partyjnym, którzy by Panią utopili w łyżce wody, jeśli dobrze rozumiem. Stanowczo się sprzeciwiliście - po czym stanowczo zagłosowaliście tak, jak Wam kazano
— podsumowała postawę Polski 2050 Joanna Pinkwart, dziennikarka „Kanał Zero”.
Was już nie ma. Nie macie mocy sprawczej i narzędzi kontroli. Do widzenia
— napisał Karol Kołodziejczak, prezes okręgu konińskiego w partii Nowa Nadzieja.
Tak tak, teraz dobra mina do złej gry, bo szczekanie nic nie dało. Sorry, ale jesteście skończeni, mieszkalnictwo to za mało. Kompromitacja
— stwierdził Janusz Małolepszy, użytkownik X.
Od dzisiaj nie ma już Pani w oczach moich oraz większości ludzi, których znam, ŻADNEJ wiarygodności
— napisał Piotr Baruch, użytkownik X.
Ośmieszyliście się. Pani wiarygodność spadła poniżej poziomu zanużenia tych jachtów z KPO
— podkreśliła Monika, użytkownik X.
Nikt nie kazał wam wychodzić z koalicji, a tylko odwołać najgorszych ministrów. Nawet tego nie potraficie zrobić. Kompromitacja
— Przemysław Tulwin, użytkownik X.
