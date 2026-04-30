Dziś burzliwy dzień w Sejmie. Parlamentarzyści będą głosować nad wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski i Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Głos z mównicy zabrała posłanka PiS Katarzyna Sójka, która wypunktowała minister zdrowia, na koniec przemówienia zwróciła się również do Donalda Tuska, zaznaczając, że społeczeństwo lepiej odbiera patologię w Internecie niż zoofilię i pedofilę - nawiązanie do afery w Kłodzku, w którą zamieszana jest była działacz KO, Kamila L.
Była minister zdrowia Katarzyna Sójka wypunktowała z mównicy sejmowej aktualną szefową resortu Jolantę Sobierańską-Grendę, która dziś może stracić funkcję ministra (głosowanie nad wotum nieufności).
Czytaj także
Poseł PiS nazwała działania minister zdrowia „zimną, wyrachowaną, biurokratyczną znieczulicą”.
Powiedziała, że według biznesplanu ministerstwa „NFZ będzie płacił szpitalowi gigantyczne pieniądze, ponad 3 mld 170 tys. zł rocznie za organizację pustego pokoju porodowego, podczas gdy normalnie funkcjonujący oddział położniczy za odebranie 360 porodów dostaje około 4,3 mln”.
Zwróciła także uwagę, że resort „proponuje szpitalom bonusy na likwidację oddziałów”.
Chcecie płacić przez dwa lata 50 proc. ryczałtu szpitalom za to, że się zamykają, i że nie ma tego oddziału, i że przestają leczyć ludzi. Pierwszy raz w historii Polski rząd będzie dopłacał szpitalom za to, że będą się likwidować
— oświadczyła Sójka.
Sójka: To cicha prywatyzacja
Nazwała to cichą prywatyzacją.
Jesteśmy świadkami cichej prywatyzacji polskiej służby zdrowia przez finansowe głodzenie publicznych szpitali, na które pani pozwala, a jednocześnie bezdusznie wypycha pani cierpiących, schorowanych pacjentów do prywatnego sektora
— powiedziała poseł PiS.
Czas zatrzymać ten nieludzki eksperyment
— zaapelowała do posłów.
W budżecie NFZ na 2026 r., wynoszącym 221 mld zł, jest luka sięgająca według ostatnich szacunków 18 mld zł. Od 1 kwietnia NFZ ograniczył finansowanie niektórych badań diagnostycznych, co w 2026 r. ma przynieść 625 mln zł oszczędności.
Afera pedofilska i zoofilska
Poseł Sójka zwróciła się również do szefa Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska, nawiązując do skandalu z zoofilią i pedofilią w Kłodzku - zamieszana w niego jest Kamila L., która była przez lata związana z Platformą, a później Koalicją Obywatelską.
Panie premierze, freak fighty, nawet „osoba znana” i tak lepiej się w społeczeństwie kojarzą niż zoofile i pedofile
— powiedziała Sójka.
xyz/Sejm/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759183-sojka-osoba-znana-w-tuska-kojarza-sie-lepiej-niz-pedofile
