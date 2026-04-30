Sejm zdecydował ws. Hennig-Kloski i Sobierańskiej-Grendy. Obie minister utrzymały ministerialne stanowiska

Sala Plenarna Sejmu / autor: PAP/Albert Zawada
Sejm odrzucił wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Do przegłosowania wniosku wymagane było 231 głosów, za opowiedziało się 213 posłów. Nie udało się również odwołać minister Zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Dziś w Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum nieufności i odwołaniem minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

Za odwołaniem Hennig-Kloski głosowało 213 posłów, przeciwko było 238. Żaden z parlamentarzystów nie wsztrzymał się od głosu.

Wotum nieufności ws. Sobierańskiej-Grendy

Za odwołaniem Sobierańskiej-Grendy głosowało 212 parlamentarzystów, przeciwko 238. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wynik głosowania ws. wotum nieufności dla Jolanty Sobierańskiej-Grendy / autor: Sejm (screen)
Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

