Sejm odrzucił wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Do przegłosowania wniosku wymagane było 231 głosów, za opowiedziało się 213 posłów. Nie udało się również odwołać minister Zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
Dziś w Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum nieufności i odwołaniem minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.
Za odwołaniem Hennig-Kloski głosowało 213 posłów, przeciwko było 238. Żaden z parlamentarzystów nie wsztrzymał się od głosu.
Wotum nieufności ws. Sobierańskiej-Grendy
Za odwołaniem Sobierańskiej-Grendy głosowało 212 parlamentarzystów, przeciwko 238. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
xyz/Sejm
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.