„Wniosek to największy fikołek intelektualny ostatnich czasów w wykonaniu opozycji. Konfederacja napisała wniosek, posłowie PiS go podpisali” - powiedziała Paulina Hennig-Kloska z mównicy sejmowej, odnosząc się do wnioski o wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska.
Dziś w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski i Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Minister klimatu i środowiska nie ma najlepszej prasy, swoje niezadowolenie z jej pracy nie kryje nawet części Koalicji 13 Grudnia.
Hennig-Kloska kieruje resortem w sposób fatalny, wprowadzając w życie kolejne absurdalne pomysły. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że jej ministerstwo zamierza uderzyć w pszczelarzy, ale lista szkód i niekompetencji jest zdecydowanie dłuższa.
„Fikołek intelektualny ostatnich czasów”
Hennig-Kloska wyszła na mównicę sejmową i od razu zaatakowała Prawo i Sprawiedliwość.
Wniosek to największy fikołek intelektualny ostatnich czasów w wykonaniu opozycji. Konfederacja napisała wniosek, posłowie PiS go podpisali. Dopiero dwa dni temu, na komisji ochrony środowiska, zorientowali się, że to akt oskarżenia przeciwko ośmiu lat rządu waszej koalicji. Już na pierwszej stronie postawiono diagnozę, że „po ośmiu latach rządu PiS, polityk klimatyczna UE w niewystarczającym zakresie uwzględnia interesy polskie” i trzeba to zmienić. Poprawiamy to od dwóch lat
— powiedziała.
Dopóki na czele Rady Europejskiej stał Donald Tusk, udawało się derogacje dla Polski załatwiać, później było już tylko gorzej
— dodała minister.
Podczas wystąpienia poinformowała również o sprawie, która cały czas żyje w przestrzeni publicznej. Koalicja 13 Grudnia, wbrew wszelkiej logice, dążyła do tego, żeby zdusić potencjał gospodarczy Odry, co oczywiście bardzo by ucieszyło Niemcy…
Melduje wykonanie zadania. Weto prezydenta Karola Nawrockiego nas nie zatrzyma. Jest rozporządzenie Rady Ministrów, tworzące obwód ochronny doliny Dolnej Odry (Drawieńskiego Parku Narodowego)
— powiedziała Hennig-Kloska.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759176-hennig-kloska-uderza-w-pis-ws-wotum-fikolek-intelektualny
