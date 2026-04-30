W Sejmie odbyła się dyskusja nad wnioskiem o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska. Ocena pracy Pauliny Hennig-Kloski nie jest jednoznacznie pozytywna nawet w ramach koalicji. Opozycja krytykuje natomiast ideologiczne pomysły szefowej MKiŚ. „To nie jest troska o przyrodę. To jest rozdźwięk między tym, co obiecujecie, a tym, co faktycznie robicie. To jest zielona ideologia w czystej postaci. Im głośniej krzyczycie ‘ratujemy’, tym skuteczniej niszczycie i jeszcze macie czelność żądać oklasków” - powiedziała poseł PiS Małgorzata Golińska, była wiceminister klimatu i środowiska.
Wbrew temu, co twierdził premier Donald Tusk, politycy opozycji potrafili dobrze uzasadnić chęć odwołania minister klimatu i środowiska. Słyszeliśmy m.in. o ideologicznych pomysłach czy niechęci wobec słuchania głosów ekspertów.
Golińska: Jesteście ministerstwem szkodnictwa przyrodniczego
Głos zabrała m.in. Małgorzata Golińska, poseł PiS i była wiceminister środowiska.
Dyskutujemy dziś o działaniach resortu, który w nazwie ma klimat i środowisko. Na sztandarach słowa „ratujemy planetę”. W używanych hasłach: że chroni lasy, dba o przyrodę, słucha społeczeństwa, a w praktyce jest ministerstwem szkodnictwa przyrodniczego i niebezpiecznej propagandy
— powiedziała.
Z ust kierującej tym resortem i zapewne osób broniących jej działań - zresztą broniących również jej „boskości”, jak usłyszeliśmy niedawno w filmiku - usłyszymy informacje celowo tak ukształtowane, żeby ukryć prawdziwe niszczycielskie działania i intencje, odwrócić uwagę od braku jakichkolwiek kompetencji i skierować uwagę na każdego innego, byle nie na tych, którzy ponoszą winę
— podkreśliła poseł Golińska.
O czym rząd Tuska nie chce mówić?
Chcecie wmówić Polakom, co mają myśleć i jak mają oceniać ten rząd. A co chcecie ukryć? Na przykład opóźnienia w realizacji elektrowni jądrowej z czasu, gdy była ta inwestycja jeszcze pod resortem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na przykład fakt, że na cele środowiskowej transformacji energetycznej wydaliście zaledwie niecały 1 proc/ środków z ETS-u
— przypomniała.
A pamiętacie państwo, jak oskarżaliście że PiS wydaje za mało i niecały 1 proc.? Wstyd i skandal! Co jeszcze chcecie ukryć? Na przykład fakt, że zniszczyliście program Czyste Powietrze, który jeszcze niedawno realnie przyczyniał się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Uderzyliście w polskich małych i średnich przedsiębiorców, nazywając wszystkich zaangażowanych w ten program „oszustami”. Pod zmyślonymi powodami nie wypłacacie im pieniędzy, a nawet zmuszacie do tego, że się zadłużają, zastawiają własny majątek, wyprzedają go, a często mówią, że mają myśli samobójcze. Stawiacie im wymagania nieosiągalne. Przedsiębiorcy, którzy zainwestowali własne pieniądze, którzy zaciągnęli kredyty, zatrudnili ludzi, wymienili tysiące pieców, dzisiaj nie mogą się doczekać wypłat, bo wszystkich wrzuciliście do jednego worka „oszust”. Jednocześnie celowo wydłużacie postępowania, wymagacie dokumentów, których nikt nigdy nie stawiał jako wymagane. O tym nie powiecie
— podkreśliła poseł PiS.
Nie powiecie również o tym, że najuboższych Polaków, którzy chcą wymieniać piece, nazywacie „patologią”. To ministerstwo, które twierdzi, że słucha społeczeństwa, w praktyce traktuje Polaków jako statystów w swoim zielonym teatrze. Niszczycie ich miejsca pracy, odbieracie szansę na utrzymanie działalności, zmuszacie do wyprowadzania się z rodzinnych domów w poszukiwaniu nowego miejsca do życia. A kiedy wołają o opamiętanie, twierdzicie, że ich problemy to poświęcenie, na które jesteście gotowi. Kilka razy Pani minister pokazała już, z jaką pogardą traktuje Polaków. Zatopionym powodzią zaproponowała pożyczki, dumnie dodając, że na niski procent. Tym, których przestało być stać na kupowanie na przykład nowej odzieży, powiedziała, że to dobrze, bo to służy klimatowi. A kiedy pozorowała pani konsultacje w temacie planu dla Puszczy Białowieskiej, zakazała pani lokalnym samorządowcom upubliczniać dokumenty, na podstawie których ludzie mieli się wypowiadać. Mówiła o tym wójt na ostatnim spotkaniu w Puszczy Białowieskiej, na które nawet nikt nie miał odwagi z kierownictwa dotrzeć. Ludziom, którzy zaprotestowali przeciwko niszczeniu lasów odebraliście godność wskazując, że są jedynie trollami i botami. To bardzo łatwe i wygodne, bo jeśli głos jest nieludzki, nie trzeba go słuchać, a jeśli nie trzeba słuchać, można go skasować jednym kliknięciem jak spam w skrzynce. Prawda?
— dodała.
Pewnie usłyszymy, że wszystko to jest wina PiS albo przedsiębiorców, leśników, przemysłu drzewnego i tam jeszcze wam do głowy wskoczy. Albo zarzucicie że kto protestuje przeciwko wiatrakom 300 m od domu to pewnie zwolennik Rosji, ale przypomnę, że tu akurat znów pudło, boBank Ochrony Środowiska po zmianach kadrowych dokonanych pod kierownictwem tego resortu udzielił kredytu blisko 10 milionów euro spółce powiązanej z rosyjskimi oligarchami. O tym też nie mówicie. W dobie zmian klimatu, gdy lasy wymagają pilnej przebudowy, wy pod pretekstem tak zwanej ochrony, leśnikom, ekspertom zabraniacie i odbieracie narzędzia do działania. Wprowadzacie polityczne decyzje niezgodne z polskim prawem. Działacie niezgodnie z wiedzą naukową, nie dokonując poprzednio nawet analiz co do skutków waszych działań
— powiedziała Małgorzata Golińska.
Alarmują o tym naukowcy, udowadniają to swoimi badaniami, wzywają do zaprzestania tych niebezpiecznych dla przyrody działań, ale osoba pełniąca funkcję ministra udaje, że tego nie słyszy, zamyka oczy i niszczy dalej, krzycząc fanatycznie jednocześnie, że przecież ona zbawia świat. To nie jest ochrona lasu, to jest zamienianie go w pole bitwy ideologicznej. Siłowe tworzenie rezerwatów, starolasów, lasów społecznych. Wszystko bez rzetelnych analiz. W praktyce buduje to system, w którym państwo wyłącza teren z normalnego użytkowania, a wokół niego tworzy się grantowa patologiczna machina dla organizacji aktywistycznych, które dostają publiczne pieniądze na funkcjonowanie. To nie jest troska o przyrodę. To jest rozdźwięk między tym, co obiecujecie, a tym, co faktycznie robicie. To jest zielona ideologia w czystej postaci. Im głośniej krzyczycie „ratujemy”, tym skuteczniej niszczycie i jeszcze macie czelność żądać oklasków
— wskazała.
sejm.gov.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759175-golinska-punktuje-hennig-kloske-i-ekipe-mkis-ideologia
