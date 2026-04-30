Wotum nieufności dla Hennig-Kloski i Sobierańskiej-Grendy. Znamy stanowisko Polski 2050. "To, czego oczekiwaliśmy, stało się"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie / autor: PAP/Albert Zawada
Dziś w Sejmie rozstrzygną się losy dwóch ministrów rządu Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska. Parlamentarzyści będą głosować nad wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski oraz Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że Polska 2050 da ostrożny kredyt zaufania i zagłosuje za odrzuceniem obu wniosków o wotum nieufności.

Dziś Sejm zajmuje się wnioskami o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Ich odwołania domaga się m.in. PiS. Szefowych MKiŚ i MZ broni premier Donald Tusk.

Pełczyńska-Nałęcz poinformowała przed rozpoczęciem obrad, że jej ugrupowanie „da ostrożny kredyt zaufania” obu ministrom i zagłosuje za odrzuceniem wniosków o wotum nieufności.

Polska 2050 od początku mówiła, że chcemy rozmawiać

— powiedziała lider ugrupowania.

Rozmowy ministrów z Polską 2050

Przypomniała, że jej ugrupowanie oczekiwało, że minister zdrowia i minister klimatu spotkają się z ich klubem parlamentarnym i porozmawiają.

Przyszła minister zdrowia, porozmawialiśmy, usłyszeliśmy określone zobowiązania, ale też informacje. Potem po pewnej zwłoce i perturbacjach przyszła też minister klimatu. Usłyszeliśmy dwa konkretne zobowiązania, na których nam zależało

— oświadczyła.

Te zobowiązania o których powiedziała, to „rozliczenie znacznej części ‘Czystego Powietrza’ już do połowy maja” i - włączenie we wrześniu „małpek” do systemu kaucyjnego.

To, czego oczekiwaliśmy, stało się

— zakończyła.

xyz/PAP

