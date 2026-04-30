Sądny dzień dla Hennig-Kloski. Kowalski wprost: "Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy"; "Jak zawsze w interesie zagranicznych koncernów"

Poseł PiS Janusz Kowalski na posiedzeniu sejmowej komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Sejmie w Warszawie / autor: PAP/Albert Zawada
Na dzisiejszym posiedzeniu odbędzie się głosowanie ws. odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

Dziś sądny dzień dla Pauliny Hennig-Kloski i całego rządu Koalicji 13 Grudnia. Podczas posiedzenia Sejmu zostanie przeprowadzone głosowanie nad odwołaniem minister klimatu i środowiska.

Głos z mównicy sejmowej zabrał poseł PiS Janusz Kowalski.

Chyba wał numer jeden rządu, system kaucyjny. To, co zrobiła Hennig-Kloska przez 2,5 roku z systemem kaucyjnym, to jest granda. Trzeba system natychmiast zlikwidować. Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy. Chciałbym, żeby ten 15-latek, którego nazywała pani bohaterem, ponieważ zbiera śmieci, żeby on uczył się w domu i przygotowywał się do olimpiady matematycznej, a nie chodził i zbierał butelki. Niech pani jedzie do wszystkich sklepów i zobaczy, co pani z Polakami zrobiła. Śmieciarzy, a w czyim interesie? Jak zawsze w interesie zagranicznych koncernów, taka właśnie jest paulina Hennig-Kloska

— powiedział.

Zwrócił się również w kierunku szefa Koalicji 13 Grudnia.

Najważniejsza sprawa, wiecie państwo, o ile podrożała wywózka śmieci dla polskich rodzin? 10, 20, 30 proc. Być może Donald Tusk tego nie czuje, ponieważ ma najwyższą emeryturę za 5 lat nic nie robienia. Robi sobie czasem sweet focie w Super Expresie, ale nie czuje ile Polacy płacą za wywóz śmieci

— dodał poseł PiS.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

