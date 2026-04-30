„Chyba wał numer jeden rządu, system kaucyjny. To, co zrobiła Hennig-Kloska przez 2,5 roku z systemem kaucyjnym, to jest granda. Trzeba system natychmiast zlikwidować. Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy” - powiedział poseł PiS Janusz Kowalski z mównicy sejmowej. Na dzisiejszym posiedzeniu odbędzie się głosowanie ws. odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.
Dziś sądny dzień dla Pauliny Hennig-Kloski i całego rządu Koalicji 13 Grudnia. Podczas posiedzenia Sejmu zostanie przeprowadzone głosowanie nad odwołaniem minister klimatu i środowiska.
Czytaj także
"Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy"
Głos z mównicy sejmowej zabrał poseł PiS Janusz Kowalski.
Chyba wał numer jeden rządu, system kaucyjny. To, co zrobiła Hennig-Kloska przez 2,5 roku z systemem kaucyjnym, to jest granda. Trzeba system natychmiast zlikwidować. Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy. Chciałbym, żeby ten 15-latek, którego nazywała pani bohaterem, ponieważ zbiera śmieci, żeby on uczył się w domu i przygotowywał się do olimpiady matematycznej, a nie chodził i zbierał butelki. Niech pani jedzie do wszystkich sklepów i zobaczy, co pani z Polakami zrobiła. Śmieciarzy, a w czyim interesie? Jak zawsze w interesie zagranicznych koncernów, taka właśnie jest paulina Hennig-Kloska
— powiedział.
Czytaj także
Zwrócił się również w kierunku szefa Koalicji 13 Grudnia.
Najważniejsza sprawa, wiecie państwo, o ile podrożała wywózka śmieci dla polskich rodzin? 10, 20, 30 proc. Być może Donald Tusk tego nie czuje, ponieważ ma najwyższą emeryturę za 5 lat nic nie robienia. Robi sobie czasem sweet focie w Super Expresie, ale nie czuje ile Polacy płacą za wywóz śmieci
— dodał poseł PiS.
Czytaj także
xyz/Sejm
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759171-kowalski-do-hennig-kloski-zrobila-pani-z-polakow-smieciarzy
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.