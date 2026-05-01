Pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała PAP, że Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE po majówce. KE przyznała Polsce ogółem 43,7 mld euro, pierwsza płatność to będzie 15-procentowa zaliczka.
SAFE dla 18 państw
Z polskiej strony umowę pożyczkową SAFE podpiszą wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański; ze strony KE komisarz UE ds. budżetu Piotr Serafin i komisarz ds. obrony Andrius Kubilius.
W ub.tyg. KE wysłała ostateczną treść umowy pożyczkowej SAFE do 18 z 19 państw członkowskich uczestniczących w tym programie dozbrajania, w tym do Polski. Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła wówczas, że jest to zamknięcie wielotygodniowego procesu negocjacji z Komisją.
Pełnomocniczka ds. programu SAFE informowała wtedy, że pierwsza część płatności z mechanizmu SAFE, a więc 15-procentowa zaliczka powinna trafić na polskie konto w ciągu kilku godzin po podpisaniu umowy pożyczkowej. Sobkowiak-Czarnecka przekazała PAP, że do podpisania umowy dojdzie po majówce.
Czas tylko do końca maja
Zgodnie z unijnym rozporządzeniem do końca maja państwa członkowskie będą mogły samodzielnie zamawiać sprzęt zbrojeniowy w ramach SAFE; po tym terminie będą musiały do każdego zakupu szukać krajów partnerskich. Dla Polski jest to kluczowy termin, bo większość planowanych przez nas zakupów to zamówienia w polskim przemyśle. W ub. tyg. Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że nie ma obaw, że Polska nie zdąży z tymi zamówieniami do końca maja.
KE przyznała Polsce ogółem 43,7 mld euro. Środki te mają sfinansować projekty obronne przewidziane w polskim planie inwestycyjnym. Mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu, 89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.Jednak koalicja rządowa nie chciała tej wartości zapisać w odpowiedniej ustawie.
Pożyczka zaciągnięta przez BGK
W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE.
Pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.
