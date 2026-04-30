Głosowanie na KO deklaruje 31,8 proc. ankietowanych, na PiS - 24,5 proc., Konfederację - 12,6 proc., a Lewicę - 8,5 proc. - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jak wskazuje portal, KO i Lewica zdobyłyby razem około 228 mandatów, czyli o trzy za mało, by samodzielnie rządzić!
Poparcie dla partii politycznych
Ankietowani zostali zapytani, na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Sejmu.
Zgodnie z wynikami podanymi przez portal, na Koalicję Obywatelską wskazało 31,8 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1,3 punktu procentowego w porównaniu do sondażu z połowy kwietnia.
Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które wskazało 24,5 proc. badanych (wzrost o 0,8 pkt. proc.).
Na trzecim miejscu znalazła się zaś Konfederacja z wynikiem 12,6 proc., co oznacza spadek o 1,6 pkt. proc. Czwarte miejsce zajęła Lewica, na którą wskazało 8,5 proc. ankietowanych (wzrost o 0,5 pkt. proc.). Piąta w kolejności znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 6,8 proc. poparcia (to oznacza spadek o 1,6 pkt proc.).
Natomiast poniżej progu wyborczego znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 4,6 proc. ankietowanych, Partia Razem z poparciem 3,8 proc. oraz Polska 2050 – z poparciem 1,1 proc. ankietowanych.
Z kolei grupa osób niezdecydowanych wyniosła 6,3 procent.
Koalicja Tuska bez większości!
Przedstawiono także wyliczenia dotyczące mandatów:
• Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do parlamentu 192 posłów
• Prawo i Sprawiedliwość - 143
• Konfederacja miałaby 64 mandaty
• Lewica - 36
• Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 25
W takim układzie sił Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą dysponowałaby 228 mandatami, co oznaczałoby brak samodzielnej większości (…). Trzeba jednak pamiętać, że każdy sondaż obarczony jest błędem statystycznym - przy próbie 1000 osób sięga on około 3 punktów procentowych
— czytamy.
Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 24-26 kwietnia 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.
kpc/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759169-koalicja-tuska-i-czarzastego-bez-wiekszosci-w-sejmie-sondaz
