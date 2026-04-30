KO liderem wyścigu, a Lewica wyprzeda partię Brauna. Mimo to koalicja 13 grudnia bez większości w Sejmie! SONDAŻ

Budynek Sejmu / autor: Fratria/wPolityce.pl
Budynek Sejmu / autor: Fratria/wPolityce.pl

Głosowanie na KO deklaruje 31,8 proc. ankietowanych, na PiS - 24,5 proc., Konfederację - 12,6 proc., a Lewicę - 8,5 proc. - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jak wskazuje portal, KO i Lewica zdobyłyby razem około 228 mandatów, czyli o trzy za mało, by samodzielnie rządzić!

Poparcie dla partii politycznych

Ankietowani zostali zapytani, na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Sejmu.

Zgodnie z wynikami podanymi przez portal, na Koalicję Obywatelską wskazało 31,8 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1,3 punktu procentowego w porównaniu do sondażu z połowy kwietnia.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które wskazało 24,5 proc. badanych (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

Na trzecim miejscu znalazła się zaś Konfederacja z wynikiem 12,6 proc., co oznacza spadek o 1,6 pkt. proc. Czwarte miejsce zajęła Lewica, na którą wskazało 8,5 proc. ankietowanych (wzrost o 0,5 pkt. proc.). Piąta w kolejności znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna6,8 proc. poparcia (to oznacza spadek o 1,6 pkt proc.).

Natomiast poniżej progu wyborczego znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 4,6 proc. ankietowanych, Partia Razem z poparciem 3,8 proc. oraz Polska 2050 – z poparciem 1,1 proc. ankietowanych.

Z kolei grupa osób niezdecydowanych wyniosła 6,3 procent.

Koalicja Tuska bez większości!

Przedstawiono także wyliczenia dotyczące mandatów:

• Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do parlamentu 192 posłów

• Prawo i Sprawiedliwość - 143

• Konfederacja miałaby 64 mandaty

• Lewica - 36

• Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 25

wyniki sondażu partyjnego United Surveys dla Wirtualnej Polski / autor: Grafika wygenerowana przy użyciu narzędzi AI
wyniki sondażu partyjnego United Surveys dla Wirtualnej Polski / autor: Grafika wygenerowana przy użyciu narzędzi AI

W takim układzie sił Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą dysponowałaby 228 mandatami, co oznaczałoby brak samodzielnej większości (…). Trzeba jednak pamiętać, że każdy sondaż obarczony jest błędem statystycznym - przy próbie 1000 osób sięga on około 3 punktów procentowych

— czytamy.

Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 24-26 kwietnia 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

kpc/PAP

