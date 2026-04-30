Poseł KO Witold Zembaczyński udowodnił wielokrotnie, że nie ma hamulców w starciu z przeciwnikami politycznymi i często przekracza granice dobrego smaku. Tym razem postanowił wulgarnie odnieść się do tych posłów z koalicji rządzącej, którzy mogą zagłosować za odwołaniem minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski. „Jeżeli ktoś tak zrobi (…), dla mnie będzie nielojalną mendą” - rzucił w Polsat News.
Głosowanie nad wotum. Co zrobi Polska 2050?
Dziś w Sejmie ma odbyć się głosowanie ws. wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski (Centrum). Emocje sięgają zenitu, ale wewnątrz koalicji 13 grudnia! Niektórzy posłowie Polski 2050 - ugrupowania, które Hennig-Kloska niedawno opuściła wraz z częścią działaczy tworząc klub Centrum - w publicznych wypowiedziach nie wykluczali bowiem, że zagłosują za jej odwołaniem.
Zembaczyński rzuca mięsem
Taka możliwość wywołuje najwyraźniej wściekłość u posła KO Witolda Zembaczyńskiego, który w Polsat News - komentując napięcia w koalicji - użył wyjątkowo nieparlamentarnych (ujmując najdelikatniej) sformułowań…
Nie po to wygraliśmy z tym demonicznym PiS-em w 2023 roku, nie po to 11 milionów ludzi wyciągnęliśmy z domu, żeby potem ktoś nie rozumiał tego, że bycie w koalicji rządzącej, bycie w koalicji 15 października, to jest popieranie Rady Ministrów, a nie jej rozbieranie z opozycją
— mówił w „Debacie Gozdyry” Witold Zembaczyński.
Jeżeli ktoś tak zrobi, stawia się poza opozycją [najpewniej chodziło o „poza koalicją” - red.] i dla mnie będzie nielojalną mendą
— rzucił poseł.
„Nie powinniśmy tak mówić”
Na takie słowa zareagowała trzeźwo przedstawicielka Centrum, chłodząc rozgrzaną głowę posła Zembaczyńskiego.
Panie pośle, to jest dla mnie nieakceptowalny język, to pan o tym wie. Sytuacja jest trudna, ale nie powinniśmy tak mówić o koalicjantach, nie powinniśmy tak mówić o nikim
— powiedziała posłanka Barbara Oliwiecka.
Ja nie wiem co zrobi pan Romowicz, czy pan Iksiński czy pani jakaś tam. Ja tylko mówię wprost, o prostej zasadzie. To jest test na lojalność
— dodał Zembaczyński.
