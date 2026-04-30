Prezydent zwiększa przewagę nad resztą stawki w rankingu zaufania! Tusk i Sikorski na podium, ale... "To może być sygnał alarmowy". SONDAŻ

na zdjęciu Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania z przedstawicielami mediów po sesji plenarnej XI Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku / autor: PAP/Marcin Obara
Nowy sondaż zaufania IBRiS dla Onetu przynosi poważne przetasowania w czołówce. Prezydent Karol Nawrocki zwiększa przewagę nad resztą stawki, a Radosław Sikorski spada z długo zajmowanego drugiego miejsca - informuje Onet, podając wyniki sondażu zaufania IBRiS.

Nawrocki deklasuje resztę stawki!

Prezydent Karol Nawrocki w nowym sondażu IBRiS na zlecenie Onetu notuje 49,1 proc. wskazań pozytywnych („zdecydowanie ufam” — 24,4 proc., „raczej ufam” — 24,7 proc.). To o 2,8 pkt proc. więcej, niż w badaniu z marca. Złe zdanie o prezydencie ma 41,6 proc. badanych („zdecydowanie nie ufam” — 28,5 proc., „raczej nie ufam” — 13,1 proc.). Oznacza to, że Nawrocki jako jedyny polityk w stawce notuje więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych.

Drugie miejsce należy do premiera Donalda Tuska, któremu ufa 39,2 proc. osób („zdecydowanie ufam” — 17,9 proc., „raczej ufam” — 21,3 proc.). Źle o szefie rządu myśli 53,2 proc. badanych („zdecydowanie nie ufam” — 39,8 proc., „raczej nie ufam” — 13,4 proc.).

Donald Tusk wyprzedza tym samym Radosława Sikorskiego, który spada z długo okupowanej drugiej lokaty. Wicepremier i minister spraw zagranicznych może liczyć na 37,4 proc. pozytywnych wskazań („zdecydowanie ufam” — 24,4 proc., „raczej ufam” — 24,7 proc.) i dokładnie 50 proc. negatywnych („zdecydowanie nie ufam” — 28 proc., „raczej nie ufam” — 22 proc.).

Oznacza to, że zarówno premier, jak i minister spraw zagranicznych mają więcej wskazań negatywnych, niż pozytywnych.

To może być sygnał alarmowy dla koalicji rządzącej, bo obu politykom KO nie ufa co najmniej połowa Polaków - pisze Onet.

Morawiecki tuż za podium

Liderem opozycji w rankingu pozostaje wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, któremu ufa 36,8 proc. badanych, czyli o 2,7 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Oznacza to, że były premier i założyciel stowarzyszenia Rozwój Plus wskakuje na lokatę tuż za podium i może w przyszłości myśleć o ataku na pierwszą trójkę rankingu - do Radosława Sikorskiego traci tylko 0,6 pkt proc.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

