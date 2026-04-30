Nowy sondaż zaufania IBRiS dla Onetu przynosi poważne przetasowania w czołówce. Prezydent Karol Nawrocki zwiększa przewagę nad resztą stawki, a Radosław Sikorski spada z długo zajmowanego drugiego miejsca - informuje Onet, podając wyniki sondażu zaufania IBRiS.
Nawrocki deklasuje resztę stawki!
Prezydent Karol Nawrocki w nowym sondażu IBRiS na zlecenie Onetu notuje 49,1 proc. wskazań pozytywnych („zdecydowanie ufam” — 24,4 proc., „raczej ufam” — 24,7 proc.). To o 2,8 pkt proc. więcej, niż w badaniu z marca. Złe zdanie o prezydencie ma 41,6 proc. badanych („zdecydowanie nie ufam” — 28,5 proc., „raczej nie ufam” — 13,1 proc.). Oznacza to, że Nawrocki jako jedyny polityk w stawce notuje więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych.
Drugie miejsce należy do premiera Donalda Tuska, któremu ufa 39,2 proc. osób („zdecydowanie ufam” — 17,9 proc., „raczej ufam” — 21,3 proc.). Źle o szefie rządu myśli 53,2 proc. badanych („zdecydowanie nie ufam” — 39,8 proc., „raczej nie ufam” — 13,4 proc.).
Donald Tusk wyprzedza tym samym Radosława Sikorskiego, który spada z długo okupowanej drugiej lokaty. Wicepremier i minister spraw zagranicznych może liczyć na 37,4 proc. pozytywnych wskazań („zdecydowanie ufam” — 24,4 proc., „raczej ufam” — 24,7 proc.) i dokładnie 50 proc. negatywnych („zdecydowanie nie ufam” — 28 proc., „raczej nie ufam” — 22 proc.).
Oznacza to, że zarówno premier, jak i minister spraw zagranicznych mają więcej wskazań negatywnych, niż pozytywnych.
To może być sygnał alarmowy dla koalicji rządzącej, bo obu politykom KO nie ufa co najmniej połowa Polaków - pisze Onet.
Morawiecki tuż za podium
Liderem opozycji w rankingu pozostaje wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, któremu ufa 36,8 proc. badanych, czyli o 2,7 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Oznacza to, że były premier i założyciel stowarzyszenia Rozwój Plus wskakuje na lokatę tuż za podium i może w przyszłości myśleć o ataku na pierwszą trójkę rankingu - do Radosława Sikorskiego traci tylko 0,6 pkt proc.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759161-prezydent-nawrocki-zwieksza-przewage-nad-reszta-stawki-sondaz
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.