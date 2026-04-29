Romowicz twardo zapowiada głosowanie za odwołaniem Hennig-Kloski: Jeśli taka będzie kolej losu, że przez to będę poza polityką to trudno

Romowicz zagłosuje za odwołaniem Hennig-Kloski / autor: Sejm.gov.pl
Odpowiadając na liczne pytania: zagłosuje ZA wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski z powodów o których mówię od dawna” - zapowiedział Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050.

Polska 2050 jeszcze do niedawna nie wykluczała głosowania za odwołaniem minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Ostatecznie wydaje się, że temat ten upadł po tym, jak minister ostatecznie znalazła czas, aby spotkać się z klubem. Zwłaszcza że na komisji sejmowej reprezentantka Polski 2050 - Bożena Hołownia - głosowała za pozostawieniem Hennig-Kloski na stanowisku.

Czytaj także

Zdania w tej sprawie nie zmienił jednak poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, który zapowiedział, że mimo wszystko zagłosuje za odwołaniem Pauliny Hennig Kloski.

Odpowiadając na liczne pytania: zagłosuje ZA wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski z powodów o których mówię od dawna

— wskazał.

NIE idę ani do Prawa i Sprawiedliwości, ani do Konfederacji i nigdy mnie tam nie znajdziecie. Jeśli taka będzie kolej losu, że przez to będę poza polityką to trudno. Takie życie

— zapewnił.

Czytaj także

Konflikt

Spór pomiędzy Pauliną Hennig-Kloską a Bartoszem Romowiczem trwa od dawna. Minister, która po porażce w wyborach na szefową Polski 2050, opuściła formację, zarzucała partyjnemu koledze, że miał zataić postępowanie sądowe przed władzami partii.

Romowicz z tego powodu zapowiedział pozwanie Hennig-Kloski.

Skoro Pani minister Henning-Kloska potrafi w przestrzeni publicznej kłamać, że partia o tym nie wiedziała, bo to jest kłamstwo. Partia wiedziała w tej ankiecie, ja to wszystko powiedziałem. Może ona nie wiedziała. To jest jej problem, że nie dokonała najlepszej staranności, żeby sprawdzić to. Była członkiem zarządu, mogła to sprawdzić

— tłumaczył na antenie Radia Zet.

Czytaj także

Adrian Siwek/PAP/X/Radio Zet

