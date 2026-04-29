W połowie kwietnia Prokurator Generalny, szef MS Waldemar Żurek nakazał prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK.
„Lot w kosmos”
Okazuje się, że żurkowcy przeszli od słów do czynów, o czym poinformował szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.
Minister Żurek i jego ekipa kontynuują lot w kosmos i obecnie orbitują już poza układem logiki
— zadrwił.
Właśnie otrzymałem wezwanie w charakterze świadka w sprawie o pomocnictwo, jak rozumiem do niedopełnienia obowiązku przyjęcia ślubowania przez Prezydenta. Żurek i spółka kompromitują się niemiłosiernie, zwłaszcza że z jednej strony twierdzą, iż skuteczne ślubowanie odbyło się „wobec Prezydenta” podczas błazenady w Sejmie (choć prezydenta tam nie było), a z drugiej w postępowaniu karnym twierdzą, że Prezydent nie przyjął ślubowania
— wskazał.
Panie Żurek nie wiem, czy Pan jeszcze może wrócić na grunt elementarnej logiki i uczciwości, ale życzę, żeby polityczne rozdwojenie jaźni, które wyrzuciło Pana tak daleko na orbitę amoku, absurdu się skończyło - dla Pana dobra. Natomiast jeżeli uda się Panu kiedyś wrócić, to niech Pan odpowie, dlaczego śledztwo w sprawie Zondacrypto wszczęte zostało dopiero 17 kwietnia tego roku po miesiącach bezczynności?
— pytał.
Bogucki sięstawi
W rozmowie z Polsat News Bogucki ocenił, że „jest człowiekiem, który postępuje zgodnie z prawem”. Z tego powodu - jak dodał - „nawet najgłupsze, tak jak to, wezwania, traktuj (tak), żeby się tam stawić, tylko że to jest strata czasu”. Jego zdaniem, takie działania to próba wykorzystywania prokuratury i służb do „bieżącej walki politycznej”.
„Nie zastraszycie nas”
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Politycznego Prezydenta RP.
Takie wezwania otrzymali dziś także niektórzy urzędnicy Kancelarii Prezydenta. Tusk z Żurkiem próbują sparaliżować prace zaplecza Prezydenta Karola Nawrockiego
— wskazał.
Możemy Wam obiecać jedno, nie zastraszycie nas! Będziemy z jeszcze większą determinacją walczyć o lepszą Polskę!
— dodał.
Polowanie na Kancelarię Prezydenta
W ubiegłym tygodniu w Prokuraturze Krajowej zostało wszczęte śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.
Według rzeczniczki Prokuratura Generalnego, prok. Anny Adamiak, podstawą do wszczęcia śledztwa było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem PG Waldemara Żurka z 13 kwietnia br. oraz zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.
Waldemar Żurek informował, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK. Ocenił, że prezydent, ale również urzędnicy, pracownicy i inni doradcy pracujący w jego kancelarii mogli dopuścić się niedopełnienia swoich obowiązków.
