„Jest wiele hejtu, emocji i krzyków, jednak większość rozmów z młodymi ludźmi jest ciekawa, czasem nawet głęboka: o miejscu Polski w UE, o Bogu, przyszłości naszej cywilizacji, historii czy źródłach polaryzacji w kraju” - napisał europoseł Patryk Jaki we wpisie zamieszczonym w serwisie X, podsumowując akcję „Zmień nasze zdanie”.
Odwiedziliśmy 24 uczelnie wyższe (lub kampusy przed wejściem do uczelni). Rozmowy trwały 72 godziny. W akcji wzięło udział już ok. 10 000 młodych ludzi
— wymieniał Patryk Jaki.
Otwarta przestrzeń
Polityk zauważył, że chociaż około 70 peoc. osób zabierających głos to byli ich przeciwnicy bądź osoby krytykujące ich z jakiegoś powodu, to większość „jednak chciała normalnej rozmowy o tych problemach”.
To pierwsza zorganizowana akcja w Polsce, w której politycy mówią nie „głównie do swoich”, do zamkniętych gron ekspertów, na nudnych zamkniętych „kongresach”, których w kraju jest już hiperinflacja, czy w tych samych podcastach — ale po prostu na otwartej przestrzeni. Rozmawiać może każdy, bez żadnych ograniczeń czasowych
— wskazał.
Z 24 spotkań nie odnotowaliśmy ani jednego, w którym nie wziąłby udziału przedstawiciel naszej konkurencji. Regularnie pojawiają się działacze PO, Konfederacji (jednej i drugiej), Lewicy, Polski 2050. To pokazuje, że spotkania cieszą się popularnością również wśród tych, którzy wcześniej określali akcję jako „bezsensowną”
— dodał.
Wiele emocji
Polityk wskazał, że profil na Facebooku „Zmień Nasze Zdanie” w dniu akcji był 5. najpopularniejszym kanałem w Polsce.
W sumie przyciągnął ponad 15 mln ludzi. Choć jedną rozmowę w ramach tej akcji widział co trzeci Polak
— napisał.
Jest wiele hejtu, emocji i krzyków, jednak większość rozmów z młodymi ludźmi jest ciekawa, czasem nawet głęboka: o miejscu Polski w UE, o Bogu, przyszłości naszej cywilizacji, historii czy źródłach polaryzacji w kraju
— zauważył.
Zapraszamy na kolejne spotkania. Teraz będziemy w Szczecinie, gdzie spotkała nas haniebna cenzura i dyskryminacja. Dlatego akcję musimy robić na chodniku. Nie poddajemy się jednak i prosimy o pomoc w promocji
— podkreślił.
Na koniec Patryk Jaki podziękował politykom PiS: Tobiaszowi Bocheńskiemu, Mariuszowi Kałużnemu i Kacprowi Płażyńskiemu.
