To może być bomba z opóźnionym zapłonem, która zdemoluje naszą suwerenność! Portal wPolsce24 dotarł do dokumentów Ministerstwa Obrony Narodowej, które wskazują na gorączkowe prace nad nowym sojuszem z Berlinem. Chodzi o „Umowę o współpracy w dziedzinie obronności”, która ma być podpisana z pomięciem parlamentu i prezydenta. Konsultacje z poszczególnymi resortami już się rozpoczęły i toczą się w trybie przyspieszonym.
Ekspresowe tempo i „milcząca zgoda”
Z dokumentu datowanego na kwiecień 2026 roku, podpisanego z upoważnienia wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego, wyłania się obraz niebezpiecznego pośpiechu. Resort obrony wyznaczył innym ministerstwom zaledwie 10 dni na uzgodnienie dokumentu o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.
Co więcej, zastosowano kontrowersyjną metodę: brak stanowiska w wyznaczonym terminie zostanie uznany za automatyczną zgodę na treść umowy.
Dlaczego rządowi tak bardzo zależy na czasie? Odpowiedź znajduje się w piśmie – podpisanie dokumentu zaplanowano już na 17 czerwca 2026 roku. Czy dziesięć dni to wystarczający czas na rzetelną analizę prawną i strategiczną traktatu, który ma zastąpić umowę z 2011 roku?
Tranzyt i wymiana informacji – drugie dno porozumienia?
Analiza projektu wskazuje na dwa szczególnie wrażliwe punkty, które powinny zapalić czerwoną lampkę u każdego patrioty: Wymiana informacji (Art. 2 pkt 1): Dokument zakłada szeroko zakrojoną współpracę wywiadowczą i wymianę danych.
W dobie walki o wpływy w Europie Środkowej, otwarcie naszych zasobów informacyjnych przed Berlinem budzi pytania o ochronę polskiej racji stanu. Mobilność i tranzyt (Art. 3 pkt 5): Umowa kładzie ogromny nacisk na tzw. mobilność wojskową i wsparcie logistyczne. Czy oznacza to niekontrolowany tranzyt niemieckich wojsk przez terytorium RP? Dokument wprost mówi o współpracy w obszarze „infrastruktury wojskowej”.
Omijanie Prezydenta i Parlamentu?
Najbardziej bulwersujący wydaje się jednak przyjęty tryb prawny. Rząd arbitralnie uznał, że umowa ta nie wymaga ratyfikacji w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji RP. Oznacza to, że dokument ma zostać przyjęty w drodze „zatwierdzenia” przez Radę Ministrów, z pominięciem zgody Sejmu, Senatu i podpisu Prezydenta RP. Uzasadnienie? Resort twierdzi, że umowa „nie ustanawia sojuszu, układu politycznego ani wojskowego”.
To brzmi jak ponury żart, skoro ten sam dokument mówi o „pogłębianiu wzajemnych relacji”, „wspólnych operacjach lotniczych” i współpracy w „cyberprzestrzeni oraz przestrzeni kosmicznej”.
Polska kasa dla niemieckich koncernów?
Pod płaszczykiem „rozwoju bilateralnych kontaktów” kryje się potężne zagrożenie dla polskiego sektora obronnego. Dokument wprost zapowiada „rozwój współpracy przemysłów obronnych” oraz „zamówienia obronne”.
W praktyce oznacza to szerokie otwarcie drzwi dla niemieckiej zbrojeniówki, która – dysponując potężnym zapleczem finansowym i politycznym – jest gotowa zalać nasz rynek swoim sprzętem za dziesiątki miliardów złotych.
Zamiast inwestować w rodzime zakłady i polską myśl techniczną, rządowe plany zdają się torować drogę do uzależnienia modernizacji naszej armii od Berlina. Czy to rzeczywiście partnerstwo, czy raczej dobrowolna rezygnacja z suwerenności przemysłowej na rzecz niemieckich gigantów, którzy na tym „sojuszu” zarobią najwięcej? Podczas gdy nasze środki budżetowe mają płynąć szerokim strumieniem za Odrę, polskie fabryki mogą zostać zredukowane do roli podwykonawców wykonujących proste prace montażowe.
Podsumowanie
Nie można nie zauważyć ogromnego pośpiechu rządu Donalda Tuska ws. podpisania z Niemcami tej umowy oraz próby wycieszenia tego tematu. Zupełnie inaczej w kontekście tej umowy wyglądają dziś naciski Tuska na prezydenta ws. zaakceptowania unijnej pożyczki z funduszu SAFE oraz ciągłe sugerowanie przez niego, że obecnie nie możemy już liczyć na USA i NATO. Bez wątpienia trybem „pilnym” podpisywania tej umowy powinien się zainteresować BBN i KPRP, które powinny ocenić przyszłe jej skutki.
koal/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759130-to-bedzie-bomba-tusk-ma-szybko-podpisac-z-merzem-umowe-obronna
