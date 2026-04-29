Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w środę, że na 2 maja planowane jest wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zaznaczył, że przedstawił listę wojskowych do awansowania i czeka na akceptację prezydenta. Według nieoficjalnych informacji Radia Eska doszło już do porozumienia między MON a Pałacem Prezydenckim, a tym samym dojdzie do wręczenia 12 nominacji generalskich. Do sprawy odniósł się też Sławomir Cenckiewicz, były szef MON.
Szef MON: Dialog z panem prezydentem trwa
Kosiniak-Kamysz był pytany o sprawę nominacji generalskich 2 maja i atmosferę współpracy prezydenta z rządem po rezygnacji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza.
Widzę na pewno dużo emocji u byłego szefa BBN. To na pewno jest dostrzegalne i może dobrze, że to jest już poza Kancelarią Prezydenta, poza administracją wykonawczą, bo ta współpraca jest potrzebna
— odpowiedział.
Tak, ten dialog z panem prezydentem trwa, tutaj też ważna jest rola pana premiera żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Wojsko potrzebuje wypełniania zobowiązań
— zaznaczył wicepremier.
Pułkownicy na etatach generalskich
Szef MON podkreślił, że w wojsku zostali powołani dowódcy na stanowiska, które są normalnie stanowiskami generalskimi, a często pełnią je pułkownicy na etatach generalskich.
Chciałbym, żeby to to zostało wypełnione. Ja swoją listę przestawiłem. Na 2 maja my jesteśmy gotowi. Jeżeli będzie akceptacja prezydenta, premiera, to chciałbym żeby (nominacje były - przyp. PAP) szczególnie dla tych, którzy są na linii dowodzą określonymi brygadami, dowodzą dywizjami czy są ich zastępcami
— podkreślił Kosiniak-Kamysz.
Dopytywany, czy nominacje zostaną wręczone 2 maja, odpowiedział:
Tak, planujemy.
Szef MON nie chciał podać, ilu wojskowych miałoby dotyczyć awanse, zaznaczając, że najpierw muszą o tym się dowiedzieć osoby, których miałoby to dotyczyć.
Cenckiewicz: Dobra decyzja prezydenta Karola Nawrockiego!
Według nieoficjalnych ustaleń Radia Eska uroczystości w dniu Święta Flagi i jest efektem porozumienia, „jakie udało się wypracować, mimo niedawnych napięć na linii rząd-Pałac Prezydencki”.
Krok ten jest rezultatem poprawiających się relacji roboczych między głową państwa a ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To właśnie ten kanał komunikacyjny miał się okazać kluczowy dla odblokowania awansów na najwyższe stopnie wojskowe.
— czytamy na stronie Eski.
Do sprawy odniósł się też Slawomir Cenckiewicz.
Tak, jeszcze jak byłem w BBN procedowaliśmy ten wniosek i dokonaliśmy weryfikacji.
— stwierdził były szef BBN, który zrezygnował z funkcji w zeszłym tygodniu.
Dobra decyzja prezydenta Karola Nawrockiego!
— ocenił
Nieoficjalna lista nominacji
Jak czytamy na stronie Eski, „na nieoficjalnej liście oficerów wytypowanych do awansu znalazł się gen. bryg. Dariusz Lewandowski, który dowodzi 18. Dywizją Zmechanizowaną, powszechnie nazywaną Żelazną Dywizją. Zgodnie z zapowiedziami, ma on otrzymać drugą gwiazdkę generalską”.
Kolejnym oficerem przewidzianym do awansu na generała dywizji jest gen. bryg. Michał Strzelecki, stojący na czele Komponentu Wojsk Specjalnych.
— napisał portal eska.pl
Do stopnia kontradmirała awansowany ma zostać kmdr Przemysław Karaś, pełniący obecnie funkcję zastępcy dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego.
W gronie nowo mianowanych generałów brygady ma się znaleźć płk Marcin Dusza, dowodzący 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich
— czytamy w portalu.
SC/PAP/eska.pl/X
