Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec postanowił zaatakować PiS za to, że w zamieszczonym w mediach społecznościowych fragmencie z wypowiedzi Przemysława Czarnka o zbiórce Łatwoganga widoczny był kod QR pozwalający na wpłatę na PiS. Tymczasem partia ta na Facebooku ostatnio dodaje ten kod do niemal wszystkich zamieszczanych przez siebie nagrań. „Pan robi z ludzi idiotów? Pan wykorzystuje temat dzieci chorych na raka do manipulacji i nawalanki politycznej?” - ostro zareagował na manipulację Grabca Krzysztof Stanowski.
Wszystko zaczęło się od… wpisu mec. Romana Giertycha, posła KO. Był on - jak często w jego wypadku - ogromną manipulację, żeby nie powiedzieć kłamstwem.
PiS ogłaszał zbiórkę na chore na raka dzieci, ale podstawiał numer konta partyjnego. Niewyobrażalny poziom degeneracji
— napisał na platformie X Roman Giertych.
Jest do tego jakiś link? (serio pytam)
— zapytał, niedowierzając, założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski.
Wczoraj na profilu PiS pojawiła się wypowiedź Czarnka wspierająca zbiórkę Łatwoganga. QR kod pod spodem prowadzi jednak do zbiórki na PiS a nie Cancer Fighters. Po wybuchu oburzenia w sieci filmik już podmienili, ale internet nie zapomina
— odpowiedział na X za GiertychaJan Grabiec, załączając wideo z zamieszczonym w mediach społecznościowych PiS-u fragmentem wypowiedzi Przemysława Czarnka, na którym chwalił zbiórkę charytatywną Łatwoganga i zachęcał do jej wsparcia.
Niektórzy faktycznie mogą uznać dołączenie kodu QR do wspomnianego nagrania z Przemysławem Czarnkiem - aczkolwiek na wyraźnie opisanej grafice, że to zbiórka na PiS - uznać za niefortunne, dlatego w obecnej wersji tego nagrania na Facebooku PiS-u już tego kodu QR nie ma. Jednak należy wziąć pod uwagę, że w ostatnim czasie na Facebooku PiS-u w niemal każdym nagraniu niejako automatycznie zamieszczany jest wspomniany kod QR, stąd trzeba wiele złośliwości, by dopatrzyć się złej woli w przypadku wrzucenia tego kodu także do wspomnianego nagrania z Przemysławem Czarnkiem.
W sensie, że to serio ten film? Pan robi z ludzi idiotów? Pan wykorzystuje temat dzieci chorych na raka do manipulacji i nawalanki politycznej?
— zapytał Grabca Krzysztof Stanowski.
Uważa Pan, że dobrze zrobili? Cóż, każdy ma prawo do swoich ocen
— bronił się Grabiec.
„To są wyłącznie pana urojenia”
Uważam, że granie tematem dzieci chorych na raka, żeby komuś przylepić fejkowe obrzydlistwo to jest coś nawet poniżej standardów występujących w polskiej polityce na co dzień. To że Roman Giertych się w to bawi, to jedno. To, że znajduje naśladowców, to niestety drugie
— odparł Stanowski.
Gdyby taki numer dotyczył KO zrobilibyście z tego największe obrzydlistwo polskiej polityki. A skoro PiS - nie ma sprawy
— stwierdził szef Kancelarii Premiera.
To są wyłącznie pana urojenia
— ripostował Stanowski.
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.