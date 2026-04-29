Manipulacja Giertycha i Grabca! Stanowski nie wytrzymał. "Pan robi z ludzi idiotów? Pan wykorzystuje temat dzieci chorych na raka...?"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: screenshot Kanał Zero
Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec postanowił zaatakować PiS za to, że w zamieszczonym w mediach społecznościowych fragmencie z wypowiedzi Przemysława Czarnka o zbiórce Łatwoganga widoczny był kod QR pozwalający na wpłatę na PiS. Tymczasem partia ta na Facebooku ostatnio dodaje ten kod do niemal wszystkich zamieszczanych przez siebie nagrań. „Pan robi z ludzi idiotów? Pan wykorzystuje temat dzieci chorych na raka do manipulacji i nawalanki politycznej?” - ostro zareagował na manipulację Grabca Krzysztof Stanowski.

Wszystko zaczęło się od… wpisu mec. Romana Giertycha, posła KO. Był on - jak często w jego wypadku - ogromną manipulację, żeby nie powiedzieć kłamstwem.

PiS ogłaszał zbiórkę na chore na raka dzieci, ale podstawiał numer konta partyjnego. Niewyobrażalny poziom degeneracji

— napisał na platformie X Roman Giertych.

Jest do tego jakiś link? (serio pytam)

— zapytał, niedowierzając, założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Wczoraj na profilu PiS pojawiła się wypowiedź Czarnka wspierająca zbiórkę Łatwoganga. QR kod pod spodem prowadzi jednak do zbiórki na PiS a nie Cancer Fighters. Po wybuchu oburzenia w sieci filmik już podmienili, ale internet nie zapomina

— odpowiedział na X za GiertychaJan Grabiec, załączając wideo z zamieszczonym w mediach społecznościowych PiS-u fragmentem wypowiedzi Przemysława Czarnka, na którym chwalił zbiórkę charytatywną Łatwoganga i zachęcał do jej wsparcia.

Niektórzy faktycznie mogą uznać dołączenie kodu QR do wspomnianego nagrania z Przemysławem Czarnkiem - aczkolwiek na wyraźnie opisanej grafice, że to zbiórka na PiS - uznać za niefortunne, dlatego w obecnej wersji tego nagrania na Facebooku PiS-u już tego kodu QR nie ma. Jednak należy wziąć pod uwagę, że w ostatnim czasie na Facebooku PiS-u w niemal każdym nagraniu niejako automatycznie zamieszczany jest wspomniany kod QR, stąd trzeba wiele złośliwości, by dopatrzyć się złej woli w przypadku wrzucenia tego kodu także do wspomnianego nagrania z Przemysławem Czarnkiem.

W sensie, że to serio ten film? Pan robi z ludzi idiotów? Pan wykorzystuje temat dzieci chorych na raka do manipulacji i nawalanki politycznej?

— zapytał Grabca Krzysztof Stanowski.

Uważa Pan, że dobrze zrobili? Cóż, każdy ma prawo do swoich ocen

— bronił się Grabiec.

To są wyłącznie pana urojenia”

Uważam, że granie tematem dzieci chorych na raka, żeby komuś przylepić fejkowe obrzydlistwo to jest coś nawet poniżej standardów występujących w polskiej polityce na co dzień. To że Roman Giertych się w to bawi, to jedno. To, że znajduje naśladowców, to niestety drugie

— odparł Stanowski.

Gdyby taki numer dotyczył KO zrobilibyście z tego największe obrzydlistwo polskiej polityki. A skoro PiS - nie ma sprawy

— stwierdził szef Kancelarii Premiera.

To są wyłącznie pana urojenia

— ripostował Stanowski.

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych