Polska w dalszym ciągu nie ma Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Przesłana do prezydenta RP w ubiegłym roku przez rząd Donalda Tuska nie została podpisana przez prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. Mimo to senator gen. Mirosław Różański twierdzi, że po odejściu szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza prezydent podpisze ułomną SBN. „Nasz strateg z Senatu nie wie, o czym pisze - wasz zielony SBN jest od lipca 2025 r. w koszu na śmieci dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie” - odpowiedział mu Cenckiewicz, który odniósł się także do dzisiejszej wypowiedzi szefa MON.
W lipcu 2025 roku rzutem na taśmę, czyli tuż przed końcem kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, rząd Donalda Tuska przyjął Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, którą później przedstawiał mu do podpisu. SBN była tak zła, że prezydent jej nie podpisał. We wrześniu ubiegłego roku ówczesny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki także jej nie podpisze.
Musimy przygotować nową strategię
— oświadczył wtedy podczas „Kongresu Armia” w Stalowej Woli prof. Cenckiewicz.
Krytykując strategię rządu Tuska szef BBN przypomniał 7 miesięcy temu, że „nie doszacowano ryzyka związanego z pełnoskalową agresją ze strony Rosji” i pominięto działania Federacji Rosyjskiej z innymi krajami związane z tworzeniem alternatywnych rozwiązań w obszarze ładu międzynarodowego.
Za zupełnie niewiarygodne oceniamy efekty sankcji nałożonych na Federację Rosyjską. Uważamy, że Rosja przestawiła gospodarkę na tryb wojenny i nadal jest w stanie rozbudowywać swój potencjał militarny, i nie ma co pisać o tym, że w jakiejś krótkie perspektywie Rosja dostanie zadyszki
— dodał prof. Cenckiewicz.
Generał dezinformator
Niestety senator Polski 2050 gen. Mirosław Różański próbuje dezinformować opinię publiczną, twierdząc, że odejście z funkcji szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza może zmienić opinię prezydenta Karola Nawrockiego o rządowej SBN.
𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗮 𝗕𝗲𝘇𝗽𝗶𝗲𝗰𝘇𝗲𝗻́𝘀𝘁𝘄𝗮 𝗡𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼 wciąż czeka na podpis Prezydenta 𝗡𝗮𝘄𝗿𝗼𝗰𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼. Rząd przyjął ją w lipcu 2025 i przekazał do zatwierdzenia 𝗔𝗻𝗱𝗿𝘇𝗲𝗷𝗼𝘄𝗶 𝗗𝘂𝗱𝘇𝗶𝗲 w ostatnich dniach jego urzędowania. Były prezydent nie złożył podpisu, a sprawa przeszła w kompetencję Karola Nawrockiego. We wrześniu ubiegłego roku ówczesny szef BBN 𝗦ł𝗮𝘄𝗼𝗺𝗶𝗿 𝗖𝗲𝗻𝗰𝗸𝗶𝗲𝘄𝗶𝗰𝘇 stwierdził, że wersja rządowa nie odpowiada współczesnym wyzwaniom i jej przyjęcie mogłoby skomplikować proces planowania obronnego. Kuriozalne jest to, że nad przedmiotowym dokumentem po stronie rządowej pracowały zespoły specjalistów, praktyków ludzi wykształconych i doświadczonych, a historyk, samozwańczy ekspert od służb specjalnych, jest w stanie podważyć efekty. Ten najważniejszy dokument, który wyznacza cele i kierunki polityki obronnej RP stał się przedmiotem sporu politycznego. To sytuacja, która dotychczas nie miała miejsca mimo różnic między małym i dużym pałacem. 𝗗𝘆𝗺𝗶𝘀𝗷𝗮 𝗖𝗲𝗻𝗰𝗸𝗶𝗲𝘄𝗶𝗰𝘇𝗮 𝗱𝗮𝗷𝗲 𝘀𝘇𝗮𝗻𝘀𝗲̨ 𝗻𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲̨𝗽 𝘄 𝘁𝘆𝗺 𝗼𝗯𝘀𝘇𝗮𝗿𝘇𝗲
— wypalił Różański, który zdaje się nie bardzo jest w temacie, albo chce dezinformować w temat SBN. Przesłana do prezydenta Andrzeja Dudy Strategia Bezpieczeństwa Narodowego wylądowała w koszu Pałacu Prezydenckiego. Przypomniał to senatorowi Różańskiemu były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Nasz strateg z Senatu nie wie o czym pisze - wasz zielony SBN jest od lipca 2025 r. w koszu na śmieci dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie (dziękuję!). Stanowisko poprzednika podtrzymał prezydent Karol Nawrocki (dziękuję).
Od września 2025 r. trwają prace w zespole BBN-MON nad nowym SBN. Są postępy i są zakręty. Ale praca trwa! Dziękuję min. Pawłowi Zalewskiemu za tę współpracę.
Wyjątkowo odpisałem generałowi senatorowi dezinformatorowi! Przepraszam :)
— napisał w mediach społecznościowych prof. Sławomir Cenckiewicz.
„Uprzejmie proszę nie kłamać”
W temacie SBN prof. Cenckiewicz doniósł się także do słów szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który stwierdził ostatnio, że zarzuty b. szefa BBN dotyczące dokumentów strategicznych „to krytyka prezydenta Dudy”.
Nie spodziewałem się, że po 10 latach kłaniania mu się w pas przez wszystkich z PiS-u teraz będą go tak krytykować
— powiedział dziś w TVN24 Kosiniak-Kamysz, któremu Cenckiewicz odpowiedział.
Nie, poprawki prezydenta Andrzeja Dudy do projektu SBN bardzo dobre. Skorzystaliśmy z nich w BBN w pracy nad nowym SBN!
Uprzejmie proszę nie kłamać panie Premierze Kosioniak-Kamysz
— napisał na X prof. Cenckiewicz.
