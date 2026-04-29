Żałobnicy licznie stawili się na dzisiejsze uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewki. Ceremonia ma charakter państwowy. 36-letni poseł z Sosnowca zginął w ub. czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Był znany z działalności charytatywnej i społecznej.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13.30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. Mszy świętej przewodniczy biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po nabożeństwie kondukt żałobny przejdzie na cmentarz parafialny przy ul. Zuzanny.
Okolice kościoła św. Joachima przed rozpoczęciem mszy wypełniły żegnające posła tłumy; nieliczne osoby miały w rękach pojedyncze kwiaty. W momencie przenoszenia trumny z karawanu do kościoła rozległy się oklaski.
Łukasz Litewka pośmiertnie odznaczony
W pogrzebie posła bierze udział m.in. para prezydencka Karol i Marta Nawroccy, premier Donald Tusk, szeroka reprezentacja parlamentarzystów Lewicy, z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim, wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat oraz szefową klubu Nowej Lewicy Anną Marią Żukowską.
Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przekazał na ręce ojca tragicznie zmarłego parlamentarzysty.
Udział w ceremonii w świątyni ograniczono do osób zaproszonych. Bliscy zmarłego zaapelowali, aby zamiast kwiatów i wiązanek wykonać nawiązujący do działalności posła „dowolny gest dobroci”: wsparcia potrzebujących, organizacji pomocowych, schronisk czy zbiórek charytatywnych.
„Stajemy w obliczu tej ciszy”
Są takie chwile, kiedy słowa wydają się nawet zdradą, a przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć otwartej rany. Stajemy w tej ciszy, która boli, ale która jest też najbardziej uczciwym miejscem spotkania. W obliczu takiej straty milczenie wydaje się bowiem najlepszą modlitwą. A jednak. Jednak próbujemy. Z drżeniem, ale i z ufnością odnaleźć puls nadziei
— mówił w homilii biskup Artur Ważny.
Przyszliśmy pożegnać człowieka, który pokazał nam wszystkim, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł ani określonych barw, aby czynić świat jaśniejszym. Bóg jest światłością i nie ma w niej żadnej ciemności
— powiedział.
Św. Jan Apostoł kreśli dziś przed nami obraz Boga, który jest czystym światłem – nie takim, które oślepia, ale które daje ciepło. Wiemy dobrze, że w przestrzeni publicznej, w której pan Łukasz spalał się z taką pasją, często spotykamy cienie: zgiełk, niedomówienia i tę chłodną, czasem wręcz lodowatą niechęć. On działał w tym świecie jak pryzmat. Brał to trudne, połamane, często szare światło ludzkich losów i rozszczepiał je na barwy czystej empatii i życzliwości
— mówił biskup sosnowiecki.
„Bóg był i pozostanie w tym samym świetle, które Łukasz zapalił”
Wielu z was, patrząc dziś na tę trumnę, pyta pewnie w duchu, z nutą buntu: gdzie był Bóg, gdy młodość Łukasza tak nagle zgasła? Odpowiadamy na to pytanie z pokorą, ale szeptem pełnym nadziei: Bóg był i pozostaje w tym samym świetle, które Łukasz zapalił w tak wielu ludzkich oczach. To światło nie zna zachodu. Bóg nie jest reżyserem mroku, który nas tutaj dzisiaj zgromadził. On jest pierwszym, który płacze tutaj z nami nad tą stratą
— powiedział bp Artur Ważny.
W świetle Ewangelii śmierć nie jest murem, o który rozbija się nasze życie, lecz progiem domu. Za tym progiem czeka Ktoś, Kto zna nas po imieniu. Każdą naszą łzę zamienia w perłę. To właśnie tam, w czułych ramionach Ojca, ziarno rzucone przez Łukasza w glebę ludzkich serc, przestaje być tylko wspomnieniem. Staje się życiem, które już nigdy nie więdnie
— mówił kapłan.
Pan Łukasz intuicyjnie czuł, że obecności Boga nie szuka się w pustych deklaracjach, ale w uśmiechu kogoś, komu przywrócono godność czy w ufnym spojrzeniu ocalonego stworzenia. Światło bowiem nie prosi o pozwolenie, by rozproszyć mrok. Ono po prostu zajmuje jego miejsce tam, gdzie ktoś decyduje się nie odwracać oczu od cudzego nieszczęścia. Mamy rzecznika wobec Ojca. Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. Kim właściwie jest rzecznik? To ktoś, kto użycza swego głosu tym, których nikt nie chce słuchać. Pan Łukasz z pasją adwokata stawał w obronie spraw beznadziejnych i zapomnianych. Jego dewiza „Każdy zasługuje na drugą szansę” to najprostsza parafraza Ewangelii, przełożona na język naszych trudnych czasów
— podkreślił.
Przemówienia okolicznościowe
Na zakończenie nabożeństwa pogrzebowego bp Artur Ważny udzielił zgromadzonym błogosławieństwa i rozpoczął się czas przemówień. Głos zabrał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a po nim przyjaciele śp. Łukasza Litewki.
Ostatnie pożegnanie na cmentarzu będzie mieć charakter prywatny.
Łukasz Litewka był dobrym człowiekiem; kochał ludzi, żył w swoim życiem, był niezależny, żył dla innych, dla ludzi, dla zwierząt, pomagał - powiedział w czwartek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty po Mszy św. za tragicznie zmarłego posła. Mało jest takich ludzi - dodał.
W krótkim przemówieniu po zakończeniu mszy w sosnowieckim kościele św. Joachima marszałek Sejmu i lider Lewicy nazwał Litewkę dobrym człowiekiem.
Nie polityka. Stworzenia, ludzie i Sosnowiec. Był oddany ludziom i sprawom. To on określał, co jest ważne, a co jest nieważne. Jednoczył ludzi. Potrafił zgromadzić wokół siebie osoby o różnych poglądach, nawet po śmierci
— stwierdził marszałek.
Podkreślił, że ludzie go kochali, wierzyli mu, widzieli w nim szansę na ratunek.
Jak nikt nie mógł pomóc, to wierzyli, że Łukasz pomoże. Często był ostatnią szansą na życie: na ich życie, na życie ich dzieci. Mało jest takich ludzi
— zaakcentował.
Zwracając się do rodziny i bliskich, zadeklarował połączenie z nimi w bólu. -
Żegnacie kogoś najbliższego, ukochanego, ale wiedzcie, że był bliski i ukochany dla tysięcy ludzi, był dobrym człowiekiem. Łukasz, pozostaniesz w naszych sercach, dziękuję ci za twoje życie
— zakończył.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
