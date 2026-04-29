Już jutro Sejm ma głosować nad wnioskiem polityków PiS-u i Konfederacji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Nie jest do końca pewne, jak zachowa się przy tym głosowaniu klub Polski 2050. Tym bardziej, że na platformie X Hennig-Kloska uderzyła właśnie w przewodniczącą tej formacji, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
Wątpliwości wobec jakości pracy na Pauliny Hennig-Kloski na stanowisku minister klimatu i środowiska - poza posłami opozycji - wyrażali też politycy klubu PSL i Polski 2050. Obydwa zaprosiły Hennig-Kloskę na spotkanie, jednak minister pojawiła się jedynie na rozmowach u ludowców. Z komunikatu przewodniczącego klubu PSL po tym spotkaniu, Krzysztofa Paszyka, wynika, że PSL.
Ostatecznie jednak, Hennig-Kloska wczoraj przyszła także na spotkanie z klubem Polski 2050. Ponadto na komisji sejmowej reprezentantka Polski 2050 - Bożena Hołownia - głosowała za pozostawieniem Hennig-Kloski na stanowisku.
Dialog zamiast ultimatum - tego oczekiwaliśmy i to się wydarzyło. Minister Klimatu i Środowiska przyszła na klub Polski 2050 i przedstawiła plan działań w sprawach, które były dla nas kluczowe przy podejmowaniu decyzji
— napisała na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podsumowując spotkanie z minister klimatu i środowiska.
We wrześniu do porządku prac rządu ma trafić ustawa włączająca „małpki” do systemu kaucyjnego. Do czerwca ma być gotowe 1,5 mld zł z „Czystego Powietrza” do rozliczenia z UE
— dodała.
Uderzenie Hennig-Kloski w Pełczyńską-Nałęcz
Na ten wpis zareagowała w agresywny sposób sama Hennig-Kloska.
Katarzyno, dalej uważam, że to co mówiłaś w mediach w ostatnich dniach, jest nieodpowiedzialne i niepoważne, a co więcej zagraża funkcjonowaniu naszej koalicji. Wczoraj po komisji weszłam do Was na spotkanie (w salce obok) by podziękować Bożennie Hołowni za obecność na komisji i udzielenie mi wsparcia. Ty nie głosujesz w Sejmie, ale doceniam, że 21 parlamentarzystów naszej koalicji, włącznie z Waszą delegacją, zagłosowało wczoraj jednomyślnie przeciwko temu absurdalnemu wnioskowi, to było dla mnie ważne
— napisała na X Paulina Hennig-Kloska.
Będąc na spotkaniu odpowiedziałam też na kilka zarzutów, które w sposób nieuprawniony pojawiały się w mediach. O małpkach mówiłam publicznie wiele razy, więc to żadna nowość i nie jest to decyzja podjęta pod wpływem wczorajszej rozmowy. Nie biegnij więc po medal
— strofowała swoją byłą koleżankę partyjną.
Dla mnie koalicja 15X jest ważna, walczyłam o nią wiele lat pracując w opozycji w Sejmie. Nie pisz już może sztucznych postów o dialogu i współpracy, bo jesteś w tym mało wiarygodna, tylko w końcu zmień styl komunikowania się z innymi członkami rządu i koalicjantami. To koleżeńska porada
— dodała.
„Ultimatum to niestety stawiałaś Ty”
Droga Katarzyno Pełczyńska-Nałęcz - nazywajmy rzeczy po imieniu - ultimatum to niestety stawiałaś Ty i Klub Polski 2050, stając w jednym rzędzie z Konfederacją i PiS-em. Podziękuj po prostu Paulinie Hennig-Klosce, że po Komisji znalazła chwilę na spotkanie i skończcie już ten żałosny spektakl…
— uderzył w Pełczyńską-Nałęcz z kolei Sławomir Ćwik, poseł klubu Centrum.
Adam Stankiewicz/X
