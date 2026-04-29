Emocje sięgają zenitu przed głosowaniem! Hennig-Kloska uderza w Pełczyńską-Nałęcz! "Nie pisz już może sztucznych postów..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Paulina Hennig-Kloska/Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: PAP/Leszek Szymański/PAP/Rafał Guz/X
Paulina Hennig-Kloska/Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: PAP/Leszek Szymański/PAP/Rafał Guz/X

Już jutro Sejm ma głosować nad wnioskiem polityków PiS-u i Konfederacji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Nie jest do końca pewne, jak zachowa się przy tym głosowaniu klub Polski 2050. Tym bardziej, że na platformie X Hennig-Kloska uderzyła właśnie w przewodniczącą tej formacji, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Wątpliwości wobec jakości pracy na Pauliny Hennig-Kloski na stanowisku minister klimatu i środowiska - poza posłami opozycji - wyrażali też politycy klubu PSL i Polski 2050. Obydwa zaprosiły Hennig-Kloskę na spotkanie, jednak minister pojawiła się jedynie na rozmowach u ludowców. Z komunikatu przewodniczącego klubu PSL po tym spotkaniu, Krzysztofa Paszyka, wynika, że PSL.

Ostatecznie jednak, Hennig-Kloska wczoraj przyszła także na spotkanie z klubem Polski 2050. Ponadto na komisji sejmowej reprezentantka Polski 2050 - Bożena Hołownia - głosowała za pozostawieniem Hennig-Kloski na stanowisku.

Dialog zamiast ultimatum - tego oczekiwaliśmy i to się wydarzyło. Minister Klimatu i Środowiska przyszła na klub Polski 2050 i przedstawiła plan działań w sprawach, które były dla nas kluczowe przy podejmowaniu decyzji

— napisała na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podsumowując spotkanie z minister klimatu i środowiska.

We wrześniu do porządku prac rządu ma trafić ustawa włączająca „małpki” do systemu kaucyjnego. Do czerwca ma być gotowe 1,5 mld zł z „Czystego Powietrza” do rozliczenia z UE

— dodała.

Uderzenie Hennig-Kloski w Pełczyńską-Nałęcz

Na ten wpis zareagowała w agresywny sposób sama Hennig-Kloska.

Katarzyno, dalej uważam, że to co mówiłaś w mediach w ostatnich dniach, jest nieodpowiedzialne i niepoważne, a co więcej zagraża funkcjonowaniu naszej koalicji. Wczoraj po komisji weszłam do Was na spotkanie (w salce obok) by podziękować Bożennie Hołowni za obecność na komisji i udzielenie mi wsparcia. Ty nie głosujesz w Sejmie, ale doceniam, że 21 parlamentarzystów naszej koalicji, włącznie z Waszą delegacją, zagłosowało wczoraj jednomyślnie przeciwko temu absurdalnemu wnioskowi, to było dla mnie ważne

— napisała na X Paulina Hennig-Kloska.

Będąc na spotkaniu odpowiedziałam też na kilka zarzutów, które w sposób nieuprawniony pojawiały się w mediach. O małpkach mówiłam publicznie wiele razy, więc to żadna nowość i nie jest to decyzja podjęta pod wpływem wczorajszej rozmowy. Nie biegnij więc po medal

— strofowała swoją byłą koleżankę partyjną.

Dla mnie koalicja 15X jest ważna, walczyłam o nią wiele lat pracując w opozycji w Sejmie. Nie pisz już może sztucznych postów o dialogu i współpracy, bo jesteś w tym mało wiarygodna, tylko w końcu zmień styl komunikowania się z innymi członkami rządu i koalicjantami. To koleżeńska porada

— dodała.

Ultimatum to niestety stawiałaś Ty”

Droga Katarzyno Pełczyńska-Nałęcz - nazywajmy rzeczy po imieniu - ultimatum to niestety stawiałaś Ty i Klub Polski 2050, stając w jednym rzędzie z Konfederacją i PiS-em. Podziękuj po prostu Paulinie Hennig-Klosce, że po Komisji znalazła chwilę na spotkanie i skończcie już ten żałosny spektakl…

— uderzył w Pełczyńską-Nałęcz z kolei Sławomir Ćwik, poseł klubu Centrum.

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych