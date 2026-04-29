Starcie Boguckiego i Żurka na komisji! Poszło o ślubowanie sędziów TK. "To jest uzurpacja władzy"; "Mnie te groźby nie przestraszą"

autor: PAP/Leszek Szymański/Fratria
Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka doszło do starcia pomiędzy szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim a ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. Poszło o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.

Prezydencki minister tłumaczył, dlaczego prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od dwóch osób wybranych przez Sejm na sędziów TK, a nie od sześciu.

Prezydent zmuszony przez parlament, który nie wybrał sędziów w odpowiednim czasie i na konkretne kadencje, postanowił o wyborze dwojga sędziów

— zaznaczył Zbigniew Bogucki. Nawiązał do pseudoślubowania w Sejmie, którego uczestnicy kłamali, że składają przysięgę wobec prezydenta, chociaż głowy państwa podczas tego wydarzenia nie było.

Nie ma tutaj żadnego aktu, który można by uznać za ślubowanie

— podkreślił szef Kancelarii Prezydenta.

Wiem, że państwo chcecie sytemu prezydenckiego, ale musicie mieć większość konstytucyjną, żeby ten system wprowadzić, a nie łamać polskie prawo 

— zareagował na słowa szefa Kancelarii Prezydenta obecny na posiedzeniu komisji minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

To jest uzurpacja władzy”

Jakie jest uzasadnienie, że prezydent dwójkę sędziów zaprasza, a czwórki nie zaprasza? Nie ma żadnego uzasadnienia, to jest uzurpacja władzy przez prezydenta. Nie wiem, kto mu tak podpowiedział. Mam nadzieję, że przywrócimy działanie prawa 

— mówił Żurek, dodając, że w tej sprawie toczą się postępowania karne i zostały złożone doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Mnie te groźby ministra Żurka, wszczynane postępowania, ręczne sterowanie prokuraturą, naprawdę nie przestraszą. Ja ministra Żurka boję się tak, jak zeszłorocznego śniegu

— zareagował na groźby ministra sprawiedliwości Bogucki.

Czytaj także

