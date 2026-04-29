Polityk Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kohut rozprzestrzenia kłamstwa i uderza w prezydenta Karola Nawrockiego. Jest to tym bardziej szokujące, ponieważ wykorzystał do tego zbiórkę Łatwoganga, która niesie pomoc pacjentom onkologicznym. „Naprawdę trzeba być ciulem bez honoru, żeby podczepiać się pod charytatywną akcję, kłamać i szczuć na politycznych przeciwników” - odpowiedział europosłowi KO poseł PiS Paweł Jabłoński.
Łukasz Kohut, europoseł Koalicji Obywatelskiej, wymyślił sobie, że Łatwogang odmówił przyjęcia od prezydenta odznaczenia. W rzeczywistości nigdy taka propozycja ze strony KPRP nie padła, ale nie przeszkodziło to politykowi KO, który mówił, że nie jest Polakiem, a jedynie ma polskie obywatelstwo, by zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego.
Łatwogang, twórca rekordowej zbiórki na Cancer Fighters odmówił przyjęcia odznaczenia od Karola Nawrockiego.
Nie dziwi. Zaangażowani w zbiórkę streamingową wspierali potrzebujących, a Nawrocki od ludzi w potrzebie przejmował kawalerki
— napisał na X Kohut.
Czytaj także
Co powiedział Łatwogang?
Kwota zbiórki influencera Piotra Łatwoganga Garkowskiego na pomoc dzieciom chorującym na raka w chwili jej oficjalnego zamknięcia przekroczyła 250 mln zł. Każda złotówka zebrana na charytatywnym streamie zostanie przekazana Fundacji Cancer Fighters. Inspiracją był utwór rapera Bedoesa „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” nagrany z Mają - jedną z podopiecznych fundacji, 11-letnią dziewczynką z Wrocławia, która przechodzi właśnie trzecią wznowę ostrej białaczki szpikowej.
W sieci pojawił się pomysł, aby w jakiś sposób wyróżnić Łatwoganga, ponieważ jego akcja nie tylko okazała się sukcesem, który przyniósł fundusze na leczenie chorych na raka, ale także poruszyła serca wielu Polaków. Takiej propozycji Piotr „Łatwogang” Garkowski nie zaakceptował. Łatwogang i Bedoes jasno oświadczyli, że nie przyjmują orderów, bo akcja dotyczy lekarzy i chorych, nie ich.
Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj
— napisali we wspólnym oświadczeniu Łatwogang i Bedoesa.
Czytaj także
„Trzeba być ciulem bez honor”
Na wpis polityka Koalicji Obywatelskiej Kohuta zareagował poseł Paweł Jabłoński. Wskazał, że kłamliwe twierdzenia europosła KO bardzo szybko zostały ocenione przez społeczność platformy X. Jabłoński przemówił do niego używając m.in. słów z gwary śląskiej. Określenie „ciul” oznacza w niej nie tylko „niedorajdę”, „głupka” czy też „nieporadnego chopa”, ale także bardziej szumowinę lub osobę godną pogardy.
Kłamczuch Łukasz Kohut wyjaśniony.
Swoją drogą panie Kohut – naprawdę trzeba być ciulem bez honoru, żeby podczepiać się pod charytatywną akcję, kłamać i szczuć na politycznych przeciwników.
Wstyd!
Przeproś
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Paweł Jabłoński.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759104-jablonski-do-kohuta-ws-latwoganga-trzeba-byc-ciulem-bez-honoru
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.