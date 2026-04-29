„Mróz sięgający nawet -9°C uderzył w polskie sady w wielu miejscach w Polsce. Straty są ogromne, a dla wielu gospodarstw oznaczają dramat dla całego sezonu” - podkreślił we wpisie na platformie X prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Wskazał na konieczność działań resortu rolnictwa w takiej sytuacji.
Przemysław Czarnek domaaga się od Ministerstwa Rolnictwa, by wsparło poszkodowanych rolników.
W takich sytuacjach państwo musi działać natychmiast. Żądam od Ministerstwa Rolnictwa pilnego uruchomienia wsparcia klęskowego dla poszkodowanych rolników oraz zwołania nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa
— napisał na X Przemysław Czarnek.
Nie można zostawić polskich rolników i sadowników samych z tym kryzysem
— dodał.
