Andrzej Domański, podobnie jak jego koledzy i koleżanki z koalicji, nie zamierza się tłumaczyć z propagandy serwowanej w TVP w likwidacji i wydawanych na nią środków. Minister finansów przyjął, że telewizja publiczna uległa radykalnej zmianie na lepsze, a porównywanie jej z tą za czasów rządów PiS jest „niegodne”.
„Przesunięta wajcha propagandy”
Domański odbiera Telewizję Polską w likwidacji inaczej niż miliony widzów. Podczas rozmowy w Radiu Zet jeden ze słuchaczy przypomniał, w kontekście zbiórki pieniędzy zorganizowanej przez Łatwoganga, że środki z TVP miały być przeznaczone na leczenie onkologiczne.
Słuchacz podkreślił przy tym, że „TVP w likwidacji nadal działa, tylko wajcha propagandy przesunięta jest w stronę koalicji i każdy rozsądny człowiek to widzi”.
Domański: Niegodne porównanie
Andrzej Domański nie jest pierwszym politykiem koalicji, pytanym o sprawę prorządowej propagandy telewizji publicznej. Jednak minister finansów, podobnie jak jego koledzy z obozu, postanowił tego nie zauważać.
No, nie zgadzam się z tym zdaniem odnośnie wajchy propagandowej. Jakość programu w TVP uległa radykalnej zmianie, są to programy zdecydowanie bardziej obiektywne. Każdy, kto pamięta brutalną propagandę pana Kurskiego i te paski, które się tam pojawiały – powiem wprost, że porównanie obecnej TVP do tej za Kurskiego jest niegodne.
— stwierdził Domański.
Jeśli chodzi o finansowanie, to wszystko odbywa się zgodnie z ustawą budżetową.
— skwitował minister.
Czytaj także
„Dziesiątki miliardów więcej na leczenie”
Prowadzący program Bogdan Rymanowski drążył temat
Ale była zapowiedź, że te pieniądze z dawnej TVP będą przeznaczone na leczenie dzieci
— spytał.
I w tym momencie Andrzej Domański pokazał inną rzeczywistość, zgodnie z którą pieniędzy na zdrowie jest całkiem dużo.
Środków na ochronę zdrowia w systemie mamy o dziesiątki miliardów złotych więcej. Tu nie ma takiego prostego „suwaka” – pieniędzy na TVP przeznaczamy wyraźnie mniej niż nasi poprzednicy
— ocenił szef resortu finansów.
Rymanowski dopytywał więc, co dalej z zadłużonymi szpitalami powiatowymi.
Pojawia się opinia, że chodzi o doprowadzenie ich na skraj bankructwa, by je sprywatyzować
— zaznaczył dziennikarz.
Andrzej Domański zareagował jednak jednoznacznie.
To bzdura. Działania podejmuje Ministerstwo Zdrowia, a my w Ministerstwie Finansów pracujemy wspólnie z BGK i PFR nad narzędziami finansowymi, które pomogą oddłużyć najbardziej zadłużone szpitale i obniżyć koszty tego długu
— uspokajał minister finansów, zgodnie z rzeczywistością uznawaną przez koalicję rządową.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759100-domanski-mowi-o-tvp-i-miliardach-na-leczenie-radykalna-zmiana
