Andrzej Domański chwali "obiektywną" TVP i opowiada o miliardach na leczenie. "Telewizja uległa radykalnej zmianie"

Andrzej Domański (z lewej) i Radosław Sikorski / autor: PAP/Paweł Supernak
Andrzej Domański, podobnie jak jego koledzy i koleżanki z koalicji, nie zamierza się tłumaczyć z propagandy serwowanej w TVP w likwidacji i wydawanych na nią środków. Minister finansów przyjął, że telewizja publiczna uległa radykalnej zmianie na lepsze, a porównywanie jej z tą za czasów rządów PiS jest „niegodne”.

Przesunięta wajcha propagandy”

Domański odbiera Telewizję Polską w likwidacji inaczej niż miliony widzów. Podczas rozmowy w Radiu Zet jeden ze słuchaczy przypomniał, w kontekście zbiórki pieniędzy zorganizowanej przez Łatwoganga, że środki z TVP miały być przeznaczone na leczenie onkologiczne.

Słuchacz podkreślił przy tym, że „TVP w likwidacji nadal działa, tylko wajcha propagandy przesunięta jest w stronę koalicji i każdy rozsądny człowiek to widzi”.

Domański: Niegodne porównanie

Andrzej Domański nie jest pierwszym politykiem koalicji, pytanym o sprawę prorządowej propagandy telewizji publicznej. Jednak minister finansów, podobnie jak jego koledzy z obozu, postanowił tego nie zauważać.

No, nie zgadzam się z tym zdaniem odnośnie wajchy propagandowej. Jakość programu w TVP uległa radykalnej zmianie, są to programy zdecydowanie bardziej obiektywne. Każdy, kto pamięta brutalną propagandę pana Kurskiego i te paski, które się tam pojawiały – powiem wprost, że porównanie obecnej TVP do tej za Kurskiego jest niegodne.

— stwierdził Domański.

Jeśli chodzi o finansowanie, to wszystko odbywa się zgodnie z ustawą budżetową.

— skwitował minister.

Dziesiątki miliardów więcej na leczenie”

Prowadzący program Bogdan Rymanowski drążył temat

Ale była zapowiedź, że te pieniądze z dawnej TVP będą przeznaczone na leczenie dzieci

— spytał.

I w tym momencie Andrzej Domański pokazał inną rzeczywistość, zgodnie z którą pieniędzy na zdrowie jest całkiem dużo.

Środków na ochronę zdrowia w systemie mamy o dziesiątki miliardów złotych więcej. Tu nie ma takiego prostego „suwaka” – pieniędzy na TVP przeznaczamy wyraźnie mniej niż nasi poprzednicy

— ocenił szef resortu finansów.

Rymanowski dopytywał więc, co dalej z zadłużonymi szpitalami powiatowymi.

Pojawia się opinia, że chodzi o doprowadzenie ich na skraj bankructwa, by je sprywatyzować

— zaznaczył dziennikarz.

Andrzej Domański zareagował jednak jednoznacznie.

To bzdura. Działania podejmuje Ministerstwo Zdrowia, a my w Ministerstwie Finansów pracujemy wspólnie z BGK i PFR nad narzędziami finansowymi, które pomogą oddłużyć najbardziej zadłużone szpitale i obniżyć koszty tego długu

— uspokajał minister finansów, zgodnie z rzeczywistością uznawaną przez koalicję rządową.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

