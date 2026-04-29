Poczobut na badaniach w szpitalu. Towarzyszy mu żona. Cichanouska publikuje zdjęcie, podziękowała też osobiście prezydentowi Nawrockiemu

Andrzej Poczobut z żoną Oksaną. Zdjęcie opublikowała Swiatłana Cichanouska, informując, że udostępniła je małżonka Poczobuta / autor: X: @Tsihanouskaya
Andrzej Poczobut z żoną Oksaną. Zdjęcie opublikowała Swiatłana Cichanouska, informując, że udostępniła je małżonka Poczobuta / autor: X: @Tsihanouskaya

Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji (przez wolny świat uważana za prawowitego zwycięzcę wyborów prezydenckich na Białorusi), opublikowała na platformie X zdjęcie Andrzeja Poczobuta w szpitalu. Dziennikarzowi i działaczowi polonijnemu towarzyszy żona, Oksana. „Wspaniale jest ich znowu widzieć razem” - napisała Cichanouska, która wczoraj podziękowała osobiście prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas jego wizyty w Dubrowniku.

Wczoraj z więzienia reżimu Łukaszenki po pięciu latach uwolniony został Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi. Doszło do tego wspólnymi staraniami trwającymi od 2021 r., a udział w tym miały polskie rządy, prezydenci, dyplomacja, służby, ale również administracja amerykańska.

Andrzej Poczobut w szpitalu

Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji (przez wielu komentatorów na świecie traktowana jako prawowity zwycięzca wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 r.), poinformowała, że Poczobut przebywa w szpitalu. Udostępniła zdjęcie nadesłane przez towarzyszącą dziennikarzowi żonę, Oksanę.

Andrzej Poczobut przechodzi obecnie badania w szpitalu. Zdjęcie udostępniła jego żona Oksana. Wspaniale jest ich znowu widzieć razem. Nie możemy się zatrzymać, dopóki wszyscy więźniowie polityczni na Białorusi nie zostaną uwolnieni, a każda rodzina nie stanie się znów pełna

— napisała na platformie X.

Cichanouska osobiście podziękowała prezydentowi Nawrockiemu

Cichanouska wczoraj publikowała wpisy, z których wynika, że w uwolnieniu Poczobuta dostrzega efekt działań zarówno polskiego rządu, jak i głowy państwa. Wieczorem udostępniła nagranie, gdzie rozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim w czasie jego wizyty w Dubrowniku. W opisie filmu podkreśliła, że podziękowała Nawrockiemu osobiście.

Wspaniale było dziś rozmawiać z Prezydentem Karolem Nawrockim na marginesie Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku. Wyraziłam wdzięczność Polsce i Prezydentowi osobiście – za jego nieustające zaangażowanie na najwyższym szczeblu w sprawę Andrzeja Poczobuta, który został dziś uwolniony, a także za przyznanie mu w zeszłym roku najwyższego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego. Omówiliśmy również ostatnie wydarzenia i kolejne kroki w naszej współpracy

— czytamy.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

