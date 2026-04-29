Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji (przez wolny świat uważana za prawowitego zwycięzcę wyborów prezydenckich na Białorusi), opublikowała na platformie X zdjęcie Andrzeja Poczobuta w szpitalu. Dziennikarzowi i działaczowi polonijnemu towarzyszy żona, Oksana. „Wspaniale jest ich znowu widzieć razem” - napisała Cichanouska, która wczoraj podziękowała osobiście prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas jego wizyty w Dubrowniku.
Wczoraj z więzienia reżimu Łukaszenki po pięciu latach uwolniony został Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi. Doszło do tego wspólnymi staraniami trwającymi od 2021 r., a udział w tym miały polskie rządy, prezydenci, dyplomacja, służby, ale również administracja amerykańska.
Andrzej Poczobut w szpitalu
Andrzej Poczobut przechodzi obecnie badania w szpitalu. Zdjęcie udostępniła jego żona Oksana. Wspaniale jest ich znowu widzieć razem. Nie możemy się zatrzymać, dopóki wszyscy więźniowie polityczni na Białorusi nie zostaną uwolnieni, a każda rodzina nie stanie się znów pełna
— napisała na platformie X.
Cichanouska osobiście podziękowała prezydentowi Nawrockiemu
Cichanouska wczoraj publikowała wpisy, z których wynika, że w uwolnieniu Poczobuta dostrzega efekt działań zarówno polskiego rządu, jak i głowy państwa. Wieczorem udostępniła nagranie, gdzie rozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim w czasie jego wizyty w Dubrowniku. W opisie filmu podkreśliła, że podziękowała Nawrockiemu osobiście.
Wspaniale było dziś rozmawiać z Prezydentem Karolem Nawrockim na marginesie Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku. Wyraziłam wdzięczność Polsce i Prezydentowi osobiście – za jego nieustające zaangażowanie na najwyższym szczeblu w sprawę Andrzeja Poczobuta, który został dziś uwolniony, a także za przyznanie mu w zeszłym roku najwyższego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego. Omówiliśmy również ostatnie wydarzenia i kolejne kroki w naszej współpracy
— czytamy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759099-poczobut-na-badaniach-w-szpitalu-towarzyszy-mu-zona
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.