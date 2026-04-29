Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, przyznał, że prezydent Karol Nawrocki miał swój udział w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. „Na pewno rozmowa prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem miała znaczenie dla sprawy”- podkreślił na antenie TVP Info w likwidacji. Z satysfakcją wypowiedź przyjął Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. „Przy wszystkich różnicach politycznych, warto odnotować tę przyzwoitą wypowiedź min. Tomasza Siemoniaka” - napisał na platformie X.
Ktokolwiek orientuje się w polityce wschodniej prowadzonej przez państwo polskie co najmniej w ostatnich pięciu latach, zdaje sobie sprawę, że zasługi uwolnienia Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polonijnego na Białorusi nie da się przypisać ani jednemu rządowi, ani jednemu środowisku, ponieważ starania trwały od 2021 r. Mimo to wczorajsza seria zdjęć premiera Donalda Tuska i żenujące próby pominięcia roli prezydenta Karola Nawrockiego i jego kontaktów z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem miały stworzyć wrażenie, że wszystkiego od początku do końca dokonał rząd Tuska.
Siemoniak: Rozmowa Nawrocki-Trump miała znaczenie
Prawda wyglądała nieco inaczej (i potwierdza to nie tylko Pałac Prezydencki, nie tylko specjalny wysłannik prezydenta USA, ale także przedstawiciele białoruskiej opozycji - np. Swiatłana Cichanouska). Być może nieco niechętnie, ale jednak musiał to przyznać także minister Tomasz Siemoniak w programie „Gość Poranka” na antenie TVP Info w likwidacji.
Ja z zażenowaniem wczoraj obserwowałem taki wyścig, kto jest tutaj „najmojszy” w tej całej operacji. Na pewno rozmowa prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem miała znaczenie dla sprawy
— podkreślił, zapominając najwyraźniej, jak zaczął się cały ten „wyścig”.
Natomiast wczorajsze powodzenie to była praca wielu setek ludzi. Setek ludzi nie tylko w Polsce. I wszystkim, którzy się do tego przyczynili, należy się szacunek. To nie jest niczyja własność
— zaznaczył.
Dostrzegł tutaj także rolę amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa.
Na pewno jego zielone światło dla negocjatorów, to że nominował specjalnego pełnomocnika do spraw białoruskich. Uważam, że odegrał tutaj bardzo dużą rolę
— podkreślił Siemoniak.
Przydacz: Przyzwoita wypowiedź
Z zadowoleniem wypowiedź ministra koordynatora służb specjalnych przyjął Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
Przy wszystkich różnicach politycznych, warto odnotować tę przyzwoitą wypowiedź min. Tomasza Siemoniaka. Podziękowania także dla oficerów służb bezpośrednio zaangażowanych w sprawę
— napisał na portalu X.
