SONDAŻ. KO przed PiS. Największy skok poparcia odnotowała partia Razem. Ubywa zwolenników Polski 2050

Sejm RP / autor: Fratria

Donald Tusk ma powody do radości, ale szampana jeszcze nie powinien otwierać. U Jarosława Kaczyńskiego wciąż nie widać „efektu Czarnka” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 32 proc. uczestników sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rz”. W ub. miesiącu taki zamiar deklarowało o 0,4 pkt. proc. więcej respondentów.

Na PiS zagłosowałoby 23,2 proc. badanych. To spadek o 1,3 pkt. proc. Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja z poparciem 12 proc. (spadek o 1,4 pkt. proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica (8,7 proc., wzrost o 1 pkt. proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (7,9 proc., o 0,4 pkt. proc. więcej niż pod koniec marca).

Wzrost poparcia dla partii Razem

Największy skok poparcia odnotowała partia Razem - z 2,9 proc. w marcu do 4 proc. Z kolei – jak czytamy w „Rz” – Polska 2050 wręcz niknie w oczach – jej zwolenników ubyło z 1,8 proc. do 0,5 proc.

Badanie przeprowadzono na grupie 1068 respondentów.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

