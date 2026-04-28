Wygląda na to, że ostatecznie koalicja 13 grudnia przetrwa. „Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska przyjęła zaproszenie na wtorkowe spotkanie z klubem parlamentarnym Polski 2050” - poinformowała szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przez długi czas Hennig-Kloska wprost ignorowała swoich byłych partyjnych kolegów, nie chcąc nawet z nimi rozmawiać. Widmo upadku koalicji skłoniło ją jednak najwidoczniej do zmiany swojego podejścia.
30 kwietnia w Sejmie ma odbyć się głosowanie ws. wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski (Centrum). We wtorek sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek.
Odwołanie
Niektórzy posłowie Polski 2050 - ugrupowania, które Hennig-Kloska niedawno opuściła wraz z częścią działaczy tworząc klub Centrum - nie wykluczyli głosowanie za jej odwołaniem.
W związku z wątpliwościami wokół prac resortu klimatu, posłowie Polski 2050 zaprosili Hennig-Kloskę na posiedzenie klubu, które odbyło się w poniedziałek wieczorem. Szefowa MKiŚ nie pojawiła się jednak na spotkaniu. Tłumaczyła, że nie mogła w nim wziąć udziału „z uwagi na inne zobowiązania kalendarzowe”.
We wtorek późnym wieczorem Pełczyńska-Nałęcz poinformowała na platformie X, że rozpoczęło się dodatkowe posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050 z udziałem Hennig-Kloski.
Rozmawiamy o naprawie systemu kaucyjnego i Czystego Powietrza. Dziękuję Pani Minister za przyjęcie naszego zaproszenia
— napisała minister funduszy i polityki regionalnej.
„Za dobrze idzie”
Na profilu klubu Centrum pojawiło się nagranie wideo, w którym próbowano wmówić opinii publicznej, że wniosek o odwołanie słabo ocenianej minister jest spowodowane tym, że „że za dobrze jej idzie”.
PiS i Konfederacja, razem z Razem i rodzynkami z Polski2050 chcą odwołania Ministry Pauliny Hennig - Kloski. Dlaczego? Bo za dobrze jej idzie. Wszystkie działania Ministry przeszkadzają tylko tym co nie dbają o środowisko.
— napisano w mediach społecznościowych klubu Centrum.
Wotum nieufności
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski wpłynął do Sejmu 27 marca br. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji. Jego autorzy ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na „poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych”.
Na wtorkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posłowie rozpatrywali wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Wniosek negatywnie zaopiniowało 21 posłów, a 15 posłów - pozytywnie. Nikt się nie wstrzymał.
Wymieniono 17 głównych okoliczności uzasadniających wniosek. Chodzi m.in. o brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie unijnego systemu ETS, działań resortu dotyczących energii wiatrowej oraz sposobu kierowania ministerstwem.
Okolicznością popierającą wniosek było - zdaniem wnioskodawców - „działanie na szkodę bezpieczeństwa energetycznego”, „chaos wokół programu »Czyste Powietrze«”, gdzie wskazano na „brak nadzoru nad dofinansowywanymi urządzeniami oraz marnotrawstwo środków publicznych”, „zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego”, aby zapewnić dostępności pelletu na okres ostatniej zimy, „działania na rzecz lobby wiatrakowego i OZE”, „chaotyczne decyzje oraz brak spójnej strategii w zakresie gospodarki leśnej” czy „forsowanie rozwoju morskich farm wiatrowych”.
Poza tym wskazano też m.in. na „sabotaż państwa przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii”, „działanie na szkodę polskiego przemysłu w imię lobby wiatrakowego”, „destrukcyjne działanie dla spójności funkcjonowania rządu w dziedzinie energetyki”, „niewłaściwe działania i wypowiedzi w sprawie pomocy dla powodzian”, „wsparcie chińskiego przemysłu przez błędne kryteria w programie NaszEauto”, a także „brak elementarnego przygotowania merytorycznego do kierowania Ministerstwem Klimatu i Środowiska”.
Szefowa MKiŚ, odnosząc się we wtorek do zarzutu dot. polityki klimatycznej wskazała, że Rada Europejska zatwierdziła cel neutralności klimatycznej do roku 2050 w grudniu 2019 roku.
Kto wtedy reprezentował Polskę na szczycie Unii Europejskiej? Mateusz Morawiecki, premier za rządów PiS. A kiedy Unia Europejska zatwierdziła redukcję emisji do 2030 roku do 55 proc.? W 2020 roku
— wskazała Hennig-Kloska.
Z kolei w odpowiedzi na zarzut dot. bezpieczeństwa energetycznego Hennig-Kloska stwierdziła, że poprzedni rząd na koniec 2023 r. zostawił polski system elektroenergetyczny „w stanie przedzawołowym”.
Gdybyśmy po was (poprzednikach, rządach PiS - PAP) nie ponaprawiali błędów, dzisiaj w Polsce byłoby już ciemno i mielibyśmy naprawdę poważne ryzyka blackoutów. (…) Dzisiaj w systemie nie moglibyśmy już utrzymywać starszych bloków węglowych, bo one pozbawione zostałyby stabilnej formy dofinansowania w postaci rynku mocy
— dodała.
To jest akt oskarżenia wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości
— stwierdziła Hennig-Kloska.
Odwołanie minister zdrowia
W czwartek Sejm ma zająć się również wnioskiem o odwołanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Opowiadają się za nim m.in. posłowie PiS, którzy krytykują działania resortu i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia.
Szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz przekazał PAP, że szefowa MZ uczestniczyła w poniedziałkowym spotkaniu klubu i wyjaśniła wszelkie wątpliwości posłów.
Odpowiedziała na wszystkie nasze pytania. Cieszę się, że do takiego spotkania doszło
—dodał.
Sejm wyraża ministrowi wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów. Czwartkowe głosowania w Sejmie zaplanowane są na wczesne popołudnie.
Czytaj także
Adrian Siwek/PAP
