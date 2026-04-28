Portal Demagog kolejny raz nakrył rzecznika rządu Adama Szłapkę na kłamstwie. Polityk próbował wmawiać opinii publicznej, że za czasów koalicji 13 grudnia kolejki do lekarzy są krótsze niż za Prawa i Sprawiedliwości. Okazało się to nieprawdą. Podczas konferencji prasowej Szłapka popisał się także absurdalnymi tezami dotyczącymi sprawy odwołanych badań.
Rzecznik rządu Adam Szłapka, którego oficjalnym celem jest informowanie o działaniach rządu, często łapany jest na kłamstwach. Podczas konferencji prasowej był on pytany o sprawę ogromnych kolejek w służbie zdrowia.
To jest wszystko naprawianie gigantycznych błędów, które zostały popełnione przez poprzedników.
— przekonywał.
Według tych danych, które ja mam, kolejki są krótsze niż za czasów PiS
— stwierdził.
Kłamstwo Szłapki
Wypowiedzi tej przyjrzał się portal Demagog. Ocenił, że słowa Szłapki to… fałsz.
Od kilkunastu lat kolejki w systemie ochrony zdrowia bada Fundacja WHC. Z najnowszego „Barometru WHC” nie wynika, by były one krótsze niż za czasów PiS
— przekazał Demagog.
We wrześniu i październiku 2025 roku czas oczekiwania na świadczenie zdrowotne wynosił 4,2 miesiąca – tyle samo co w poprzednim roku. Podobny czas dotyczył wizyt u specjalistów. Na badania diagnostyczne w tym okresie czekało się 2,8 miesiąca – krócej niż rok wcześniej (3,1 miesiąca). W okresie rządów PiS taki poziom pojawił się tylko raz w 2018 roku. Ostatni wynik z okresu rządów PiS (lipiec/sierpień 2023) to 2,5 miesiąca
— zaznaczył.
Wysłaliśmy prośbę do Biura Rzecznika Rządu o udostępnienie danych, które mają wskazywać, że obecnie kolejki w systemie ochrony zdrowia są krótsze niż w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie dostaliśmy jednak odpowiedzi
— zauważył.
Akcyza na leczenie…
Podczas konferencji prasowej doszło do kuriozalnej sytuacji. Rzecznik rządu został zapytany o sprawę ludzi, których zabiegi medyczne są przekładane w związku z wprowadzeniem limitów przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jeśli chodzi o odpowiedzialność za kwestię ochrony zdrowia, to przypominam, że rząd podjął poważną próbę wzmocnienia - bardzo silnego systemu - ochrony zdrowia akcyzą na alkohol, która została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego
— wypalił.
Sprawę w mediach społecznościowych skomentowała Katarzyna Sójka, posłanka PiS, była minister zdrowia.
Dostajesz SMS-a, że Twoja kolonoskopia jest przesunięta o rok? Ryzykujesz zdrowiem i życiem? Redaktor Rutke pyta o to na konferencji, a w odpowiedzi słyszy, że rząd miał plan! Okazuje się, że polską ochronę zdrowia miała uratować… wyższa cena wódki
— zadrwiła.
Niestety, zły prezydent zawetował akcyzę … nie ma terminów w NFZ. Fikołek logiczny roku!
— wskazała.
