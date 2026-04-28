Demagog przyłapał Szłapkę na kłamstwie! Absurdalne tłumaczenia rzecznika rządu. Służbę zdrowia miała uratować... wyższa cena wódki

Demagog przyłapał Szłapkę na kłamstwie / autor: PAP/Paweł Supernak

Portal Demagog kolejny raz nakrył rzecznika rządu Adama Szłapkę na kłamstwie. Polityk próbował wmawiać opinii publicznej, że za czasów koalicji 13 grudnia kolejki do lekarzy są krótsze niż za Prawa i Sprawiedliwości. Okazało się to nieprawdą. Podczas konferencji prasowej Szłapka popisał się także absurdalnymi tezami dotyczącymi sprawy odwołanych badań.

Rzecznik rządu Adam Szłapka, którego oficjalnym celem jest informowanie o działaniach rządu, często łapany jest na kłamstwach. Podczas konferencji prasowej był on pytany o sprawę ogromnych kolejek w służbie zdrowia.

To jest wszystko naprawianie gigantycznych błędów, które zostały popełnione przez poprzedników.

— przekonywał.

Według tych danych, które ja mam, kolejki są krótsze niż za czasów PiS

— stwierdził.

Kłamstwo Szłapki

Wypowiedzi tej przyjrzał się portal Demagog. Ocenił, że słowa Szłapki to… fałsz.

Od kilkunastu lat kolejki w systemie ochrony zdrowia bada Fundacja WHC. Z najnowszego „Barometru WHC” nie wynika, by były one krótsze niż za czasów PiS

— przekazał Demagog.

We wrześniu i październiku 2025 roku czas oczekiwania na świadczenie zdrowotne wynosił 4,2 miesiąca – tyle samo co w poprzednim roku. Podobny czas dotyczył wizyt u specjalistów. Na badania diagnostyczne w tym okresie czekało się 2,8 miesiąca – krócej niż rok wcześniej (3,1 miesiąca). W okresie rządów PiS taki poziom pojawił się tylko raz w 2018 roku. Ostatni wynik z okresu rządów PiS (lipiec/sierpień 2023) to 2,5 miesiąca

— zaznaczył.

Wysłaliśmy prośbę do Biura Rzecznika Rządu o udostępnienie danych, które mają wskazywać, że obecnie kolejki w systemie ochrony zdrowia są krótsze niż w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie dostaliśmy jednak odpowiedzi

— zauważył.

Akcyza na leczenie…

Podczas konferencji prasowej doszło do kuriozalnej sytuacji. Rzecznik rządu został zapytany o sprawę ludzi, których zabiegi medyczne są przekładane w związku z wprowadzeniem limitów przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność za kwestię ochrony zdrowia, to przypominam, że rząd podjął poważną próbę wzmocnienia - bardzo silnego systemu - ochrony zdrowia akcyzą na alkohol, która została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego

— wypalił.

Sprawę w mediach społecznościowych skomentowała Katarzyna Sójka, posłanka PiS, była minister zdrowia.

Dostajesz SMS-a, że Twoja kolonoskopia jest przesunięta o rok? Ryzykujesz zdrowiem i życiem? Redaktor Rutke pyta o to na konferencji, a w odpowiedzi słyszy, że rząd miał plan! Okazuje się, że polską ochronę zdrowia miała uratować… wyższa cena wódki

— zadrwiła.

Niestety, zły prezydent zawetował akcyzę … nie ma terminów w NFZ. Fikołek logiczny roku!

— wskazała.

