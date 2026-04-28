Kolenda-Zaleska i Długosz próbowały wbić szpilę Przydaczowi. Szef BPM ripostuje: "Przed uprawianiem propagandy zweryfikować fakty"

Flaga TVN przed siedzibą stacji oraz wpisy Marcina Przydacza (screeny z X) / autor: Fratria/X-Marcin Przydacz (screen)
Flaga TVN przed siedzibą stacji oraz wpisy Marcina Przydacza (screeny z X) / autor: Fratria/X-Marcin Przydacz (screen)

Andrzej Poczobut jest już na wolności. Lewicowo-liberalne środowiska próbują najwyraźniej deprecjonować udział prezydenta Karola Nawrockiego w tym sukcesie. Dziennikarki Dominika Długosz i Katarzyna Kolenda-Zaleska próbowały więc wbić szpilę prezydenckiemu ministrowi Marcinowi Przydaczowi. Szef Biura Polityki Niędzynarodowej w KPRP odpowiedział kąśliwie!

Rząd Donalda Tuska wyraźnie próbuje przypisać zasługę uwolnienia Andrzeja Poczobuta wyłącznie sobie, ale wszyscy inni, od prezydenta Karola Nawrockiego i jego otoczenie, przez amerykańską administrację i dyplomację, po - co chyba najważniejsze - białoruską opozycję, zwracają uwagę, że jest to efekt zarówno pracy rządu, jak i prezydenta oraz efekt rozmów Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.

Andrzej Poczobut na wolności! To wspaniała wiadomości. Uwolniony przez Amerykanów na skutek decyzji prezydenta D. Trumpa po rozmowie z prezydentem K. Nawrockim w Białym Domu. Wiele zabiegów, ale finalnie sprawa została pomyślnie zakończona

— napisał tymczasem prezydencki minister Marcin Przydacz na portalu X.

Wiedzy ani zdolności honorowej

Z tymi faktami postanowiła nie zgodzić się dziennikarka TVN, Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Nie ma Pan wstydu

— odpowiedziała ministrowi Przydaczowi.

Pani za to nie ma niestety ani wiedzy w tej sprawie, ani zdolności honorowej, żeby mnie obrazić. Proszę wracać do tytułowania premiera Tuska „profesorem”, a Pani antena do publikowania materiałów białoruskiego KGB, żeby uderzyć w polską Straż Graniczna

— skomentował szef polityki międzynarodowej w KPRP.

Pani jest dziennikarzem?”

Dominika Długosz z „Newsweeka” całkowicie otwarcie deprecjonuje udział prezydenta Nawrockiego w uwolnieniu Poczobuta.

Panie ministrze to niech pan o tym wielkim wkładzie prezydenta przypomni może naszym amerykańskim partnerom, bo im chyba umknęło

— napisała.

Pani jest dziennikarzem? To może warto przed uprawianiem propagandy zweryfikować fakty

— polecił minister Przydacz.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

