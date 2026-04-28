Andrzej Poczobut jest już na wolności. Lewicowo-liberalne środowiska próbują najwyraźniej deprecjonować udział prezydenta Karola Nawrockiego w tym sukcesie. Dziennikarki Dominika Długosz i Katarzyna Kolenda-Zaleska próbowały więc wbić szpilę prezydenckiemu ministrowi Marcinowi Przydaczowi. Szef Biura Polityki Niędzynarodowej w KPRP odpowiedział kąśliwie!
Rząd Donalda Tuska wyraźnie próbuje przypisać zasługę uwolnienia Andrzeja Poczobuta wyłącznie sobie, ale wszyscy inni, od prezydenta Karola Nawrockiego i jego otoczenie, przez amerykańską administrację i dyplomację, po - co chyba najważniejsze - białoruską opozycję, zwracają uwagę, że jest to efekt zarówno pracy rządu, jak i prezydenta oraz efekt rozmów Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
Andrzej Poczobut na wolności! To wspaniała wiadomości. Uwolniony przez Amerykanów na skutek decyzji prezydenta D. Trumpa po rozmowie z prezydentem K. Nawrockim w Białym Domu. Wiele zabiegów, ale finalnie sprawa została pomyślnie zakończona
— napisał tymczasem prezydencki minister Marcin Przydacz na portalu X.
Wiedzy ani zdolności honorowej
Z tymi faktami postanowiła nie zgodzić się dziennikarka TVN, Katarzyna Kolenda-Zaleska.
Nie ma Pan wstydu
— odpowiedziała ministrowi Przydaczowi.
Pani za to nie ma niestety ani wiedzy w tej sprawie, ani zdolności honorowej, żeby mnie obrazić. Proszę wracać do tytułowania premiera Tuska „profesorem”, a Pani antena do publikowania materiałów białoruskiego KGB, żeby uderzyć w polską Straż Graniczna
— skomentował szef polityki międzynarodowej w KPRP.
„Pani jest dziennikarzem?”
Dominika Długosz z „Newsweeka” całkowicie otwarcie deprecjonuje udział prezydenta Nawrockiego w uwolnieniu Poczobuta.
Panie ministrze to niech pan o tym wielkim wkładzie prezydenta przypomni może naszym amerykańskim partnerom, bo im chyba umknęło
— napisała.
Pani jest dziennikarzem? To może warto przed uprawianiem propagandy zweryfikować fakty
— polecił minister Przydacz.
