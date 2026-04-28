Wiadomo już, kto wraz Andrzejem Poczobutem został uwolniony z białoruskiego więzienia, a także kogo Białorusini otrzymali w zamian. Jak podało Radio Zet, do Polski trafili też karmelita brat Grzegorz Gaweł oraz przedsiębiorca. Obaj zatrzymani i skazani pod zarzutem szpiegostwa. Z kolei na Białoruś miał powędrować m.in. zatrzymany przez ABW Aleksandr Butiagin, rosyjski archeolog, którego domagali się Ukraińcy.
Kim są dwaj uwolnieni Polacy
Dziś na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie „pięciu za pięciu”, w ramach której władze w Mińsku zwolniły - jak wcześniej informowano - trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białoruś, który przebywał w więzieniu od 2021 r.
Oprócz słynnego dziennikarza do Polski powrócił także zakonnik - brat Grzegorz Gaweł O.Carm. Najpierw opisały to nieoficjalnie media, później potwierdził premier Donald Tusk.
Trzecią przekazaną na polską stronę osobą jest jeden z obywateli białoruskich, którzy współpracowali z polskimi służbami - podał szef rządu. - Jego nazwisko pojawiło się w mediach, ale na jego prośbę nie będę go wymieniał - dodał premier.
Dwaj uwolnieni oprócz Poczobuta Polacy to: - zakonnik Grzegorz Gaweł zatrzymany we wrześniu 2025 roku - przedsiębiorca skazany na Białorusi pod zarzutem szpiegostwa na 14 lat kolonii karnej
— napisał na platformie X Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia Zet.
Zakonnik miał zostać ujęty przez KGB w miejscowości Lepel przy granicy polsko-białoruskiej. Jak czytamy w Zet, „według tamtejszych służb zakonnik miał gromadzić informacje o ćwiczeniach Zapad-25 i nawiązywać kontakty z Białorusinami w celu werbunku”.
Butiagin nie trafi na Ukrainę
Jak z kolei podała rosyjska państwowa agencja prasowa TASS, wśród zwolnionych przez Polskę jest rosyjski archeolog Aleksander Butiagin. To archeolog z Rosji, którego poszukiwały ukraińskie służby, oskarżające go prowadzenie wykopalisk na okupowanym przez Rosję Krymie, na terenie archeologicznego kompleksu „Starożytne miasto Myrmekjon” w Kerczu na Krymie.
Według strony ukraińskiej podczas swoich prac archeolog miał narobić strat, które oszacowano na ponad 200 mln hrywien.
Rosjanina zatrzymało w Polsce ABW. W marcu warszawski Sąd Okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania Rosjanina ukraińskiemu wymiarowi sprawiedliwości, który o to zabiegał.
Wymiana Mołdawian
Z wymiany skorzystali też dwaj obywatele Mołdawii. Jak podała PAP, jest to „jeden z dwóch pracowników mołdawskich służb specjalnych zatrzymanych w Rosji w 2025 roku”.
Drugi to pracownik, według źródeł agencji, został wymieniony na żonę agenta GRU (wywiadu wojskowego Rosji), który był przetrzymywany w więzieniu w Kiszyniowie
— napisała PAP.
W zamian na Białoruś trafił były wiceszef mołdawskich służb wywiadowczych Mołdawii Alexandru Balan, skazany za ujawnianie tajemnic państwowych.
Został on ułaskawiony w swoim kraju i włączony do wymiany więźniów, w której uczestniczyły Mołdawia, Rosja, USA, Polska, Białoruś i Rumunia – podała we wtorek mołdawska agencja IPN za własnymi źródłami
— poinformowała PAP
SC/Radio Zet/RMF FM/PAP
