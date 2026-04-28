Prezes PiS o uwolnieniu Poczobuta. "Sojusz z USA ma znaczenie". Pogratulował prezydentowi, rządowi przypomniał Ankarę i Rubcowa

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: Fratria
Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził zadowolenie z uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Zwrócił jednak uwagę, że mogło to nastąpić już znacznie wcześniej, a mianowicie - w 2024 r., w Ankarze. „Wówczas rząd Tuska odpuścił tę szansę. Na szczęście lepiej późno niż wcale. To właśnie dlatego sojusz polsko-amerykański ma znaczenie” - napisał na portalu X były wicepremier. Lider największej partii opozycyjnej pogratulował też prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Rząd Donalda Tuska wyraźnie próbuje przypisać zasługę uwolnienia Andrzeja Poczobuta wyłącznie sobie, ale wszyscy inni, od prezydenta Karola Nawrockiego i jego otoczenie, przez amerykańską administrację i dyplomację, po - co chyba najważniejsze - białoruską opozycję, zwracają uwagę, że jest to efekt zarówno pracy rządu, jak i prezydenta oraz efekt rozmów Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.

Prezes PiS: Ten dzień mógł nastąpić wiele miesięcy temu

W tej sprawie pojawia się jeszcze inny aspekt. Mianowicie wymiana więźniów, do której doszło w 2024 r. w Ankarze. W Polsce odnotowano wówczas z zaskoczeniem, że do naszego kraju nie powrócił Andrzej Poczobut. Do opinii publicznej szczególnie mocno przebiło się odesłanie Putinowi niemal za darmo Pawła Rubcowa oskarżanego o szpiegostwo na rzecz Rosji.

O „przespanej” przez ekipę Tuska Ankarze przypomniał na X prezes PiS.

Andrzej Poczobut wolny! Ten dzień mógł nastąpić już wiele miesięcy temu, przy okazji wymiany więźniów w Ankarze. Wówczas rząd Tuska odpuścił tę szansę. Na szczęście lepiej późno niż wcale. To właśnie dlatego sojusz polsko-amerykański ma znaczenie. Gratulacje dla Pana Prezydenta Karola Nawrockiego

— napisał Jarosław Kaczyński.

