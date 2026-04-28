Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził zadowolenie z uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Zwrócił jednak uwagę, że mogło to nastąpić już znacznie wcześniej, a mianowicie - w 2024 r., w Ankarze. „Wówczas rząd Tuska odpuścił tę szansę. Na szczęście lepiej późno niż wcale. To właśnie dlatego sojusz polsko-amerykański ma znaczenie” - napisał na portalu X były wicepremier. Lider największej partii opozycyjnej pogratulował też prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
Rząd Donalda Tuska wyraźnie próbuje przypisać zasługę uwolnienia Andrzeja Poczobuta wyłącznie sobie, ale wszyscy inni, od prezydenta Karola Nawrockiego i jego otoczenie, przez amerykańską administrację i dyplomację, po - co chyba najważniejsze - białoruską opozycję, zwracają uwagę, że jest to efekt zarówno pracy rządu, jak i prezydenta oraz efekt rozmów Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
- Andrzej Poczobut jest już na wolności! Doszło do wymiany więźniów między Polską a Białorusią. „Witaj w polskim domu”
- Tusk niechętnie o roli prezydenta w uwolnieniu Poczobuta: Mam nadzieję, że nikt nie będzie w naszym kraju kwestionował roli
- Prezydent: „Zapraszam pana Andrzeja do odbioru Orderu Orła Białego”. Nawrocki przypomniał swoją rozmowę z Trumpem!
Prezes PiS: Ten dzień mógł nastąpić wiele miesięcy temu
W tej sprawie pojawia się jeszcze inny aspekt. Mianowicie wymiana więźniów, do której doszło w 2024 r. w Ankarze. W Polsce odnotowano wówczas z zaskoczeniem, że do naszego kraju nie powrócił Andrzej Poczobut. Do opinii publicznej szczególnie mocno przebiło się odesłanie Putinowi niemal za darmo Pawła Rubcowa oskarżanego o szpiegostwo na rzecz Rosji.
O „przespanej” przez ekipę Tuska Ankarze przypomniał na X prezes PiS.
Andrzej Poczobut wolny! Ten dzień mógł nastąpić już wiele miesięcy temu, przy okazji wymiany więźniów w Ankarze. Wówczas rząd Tuska odpuścił tę szansę. Na szczęście lepiej późno niż wcale. To właśnie dlatego sojusz polsko-amerykański ma znaczenie. Gratulacje dla Pana Prezydenta Karola Nawrockiego
— napisał Jarosław Kaczyński.
- Co za wstyd! Tusk nie podziękował Nawrockiemu. Zrobili to przedstawiciele administracji Trumpa. Skandaliczne zachowanie TVP Info
- Biały Dom razem z KPRP ws. uwolnienia Poczobuta. Coale: Prezydent Polski współpracował z prezydentem USA, aby to osiągnąć
- Marcin Przydacz zdradza kulisy uwolnienia Andrzeja Poczobuta. „Bez prezydenta Trumpa z całą pewnością nie udałoby się”
- Poczobut wolny. Prezydentowi i rządowi dziękują m.in. Cichanouska i Łatuszka. „Jestem głęboko wdzięczna za wspaniałą pracę”
