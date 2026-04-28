Nowelizacja ustawy akcyzowej, którą zajmuje się Sejm, wywołuje coraz większe kontrowersje. Anna Krupka, wiceprezes PiS, na portalu X obnaża hipokryzję rządu Tuska.
Rząd koalicji 13 grudnia - zamiast kompleksowego uszczelnienia systemu - proponuje wybiórcze rozwiązania. Nie dosyć, że nie likwidują istniejących luk, to mogą również budzić poważne wątpliwości co do równego traktowania podmiotów na rynku.
Lex dziurawa akcyza w Sejmie! Trzeba jak najszybciej załatać dziury w opodatkowaniu e-papierosów. Dzisiaj rożni cwaniacy wykorzystują je, żeby nie płacić akcyzy. Co robi minister Domański? Wysyła do Sejmu ustawę, która dotyczy najmniejszej cześci rynku! A co z pozostałymi?
— napisała w serwisie X poseł PiS, wiceprezes tej partii Anna Krupka.
Projekt przygotowany przez resort finansów obejmuje bowiem jedynie wycinek rynku – i to produkt, który już dziś podlega opodatkowaniu. Tymczasem realne wyzwania pozostają nierozwiązane. Wciąż możliwa jest sprzedaż e-papierosów „na części”, co pozwala unikać dodatkowej opłaty akcyzowej sięgającej nawet 40 zł.
Co szczególnie niepokojące, część firm działających w tym obszarze może być powiązana finansowo z rosyjskimi oligarchami. W takiej sytuacji brak zdecydowanej reakcji państwa i odkładanie kompleksowych regulacji budzi poważne pytania o skuteczność działań rządu.
Według dostępnych informacji gotowy jest projekt szerokiej reformy, która mogłaby realnie uszczelnić cały system. Mimo to prace nad nim pozostają wstrzymane, a do Sejmu trafia znacznie węższa propozycja.
olnk/X/wPolsce24.tv
