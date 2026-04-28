Uwolnienie Andrzeja Poczobuta stało się dziś po południu tematem numer jeden w polskich mediach, ale nie tylko. Podziękowania wobec polskiego prezydenta, rządu i administracji amerykańskiej napłynęły również od Swiatłany Cichanouskiej. W sieci pojawiły się liczne komentarze m.in. od współpracowników prezydenta Nawrockiego.
Premier Donald Tusk przywitał dziś na granicy polsko-białoruskiej polskiego dziennikarza i działacza polonijnego na Białorusi Andrzeja Poczobuta, latami przetrzymywanego w więzieniu. Było to możliwe dzięki wysiłkom zarówno Kancelarii Prezydenta, jak i polskiego rządu, służb i dyplomacji, a także wsparciu strony amerykańskiej. Dzień wcześniej m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem MSZ, wicepremierem Radosławem Sikorskim spotkał się w Warszawie specjalny wysłannik amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa ds. Białorusi. Prezydent Karol Nawrocki we wrześniu poruszył z Trumpem sprawę Poczobuta.
„Warto przypomnieć ten symboliczny moment”
Sprawa wywołała liczne komentarze - związane również z faktem, że wszystkie zasługi próbuje przypisać sobie jedna strona, konkretnie ta rządowa.
Andrzej Poczobut na wolności! To wspaniała wiadomości. Uwolniony przez Amerykanów na skutek decyzji prezydenta D. Trumpa po rozmowie z prezydentem K. Nawrockim w Białym Domu. Wiele zabiegów, ale finalnie sprawa została pomyślnie zakończona
— napisał Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, który również - jak powiedział prezydent Nawrocki podczas briefingu w Dubrowniku - miał swój udział w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta.
W tym szczególnym dla wszystkich, którzy kochają wolność dniu, warto przypomnieć ten symboliczny moment z 11 listopada 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki uhonorował wówczas Andrzeja Poczobuta Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem. Wtedy Andrzej Poczobut nie mógł go odebrać, siedział w białoruskim więzieniu. Dziś jako wolny człowiek będzie mógł to zrobić osobiście
— przypomniał rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Dobrze, że premier Tusk powitał Andrzeja Poczobuta na granicy, warto jednak pamiętać gdzie wykuwały się decyzje w tych sprawach…
— napisał poseł Szymon Szynkowski vel Sęk, były szef polskiej dyplomacji.
O Andrzeja Poczobuta walczyliśmy za rządów PiS. W rozmowie z Ambasadorem USA Min. Mariusz Kamiński wskazał, że ewentualne oddanie Rosji Pawła Rubcowa, ważnego agenta GRU, powinno być powiązane z uwolnieniem Andrzeja Poczobuta z więzienia. Ta wymiana niestety wyglądała inaczej - ale to odrębna historia. Po latach prób i walki udało się. Andrzej Poczobut jest w Polsce! Teraz wielu będzie ojców sukcesu. A ja dziękuję funkcjonariuszom polskich służb, których aktywność w przeszłości i teraz była kluczowa, by ten dzień nastał
— napisał Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.
Białoruska opozycja dziękuje Polsce i USA
Z uwolnienia Andrzeja Poczobuta cieszy się także białoruska opozycja, która jednoznacznie podkreśla, że jest to efekt działań zarówno polskiego rządu, jak i prezydenta, ale także administracji USA.
Jestem głęboko wdzięczna wszystkim, którzy walczyli o uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Niezłomny bohater, był zakładnikiem białoruskiego reżimu tylko dlatego, że powiedział prawdę. Gratulacje dla Donalda Tuska, Karola Nawrockiego, Radosława Sikorskiego, polskiego MSZ. Ogromne podziękowania dla prezydenta USA, Johna Coale’a i Chrisa W. Smitha za wspaniałą pracę na rzecz uwolnienia naszych bohaterów
— napisała Swiatłana Cichanouska, uważana za faktycznego zwycięzcę wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 r.
Do swojego wpisu Cichanouska dołączyła nagranie, w którym zaznacza:
Spędził ponad 5 lat za kratami tylko dlatego, że nie chciał zdradzić prawdy i szczerze opisał, co dzieje się na Białorusi. A jego odporność, godność i niezłomność stały się przykładem dla nas wszystkich. Szczerze cieszę się razem z Andrzejem i jego bliskimi, którzy przeszli przez tę trudną podróż. Wiem, ile siły włożyli w tę chwilę. Dziękuję wszystkim, którzy walczyli o jego uwolnienie, a przede wszystkim oczywiście władzom Polski, Stanów Zjednoczonych i naszym europejskim przyjaciołom. Pamiętamy o wszystkich, którzy wciąż przebywają za kratkami i będziemy o nich pamiętać, dopóki każdy z nich nie wróci do domu, do swoich rodzin.
Białorusko-polski bohater Andrzej Poczobut jest wolny. Dziękuję Johnowi Coale’owi, Karolowi Nawrockiemu, Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, Donaldowi Tuskowi, Radosławowi Sikorskiemu i wszystkim, którzy walczyli o jego uwolnienie z więzienia Łukaszenki. 834 więźniów politycznych pozostało za kratami i musimy nadal walczyć o wolność każdego z nich
— napisał Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista.
