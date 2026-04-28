„Artykuł i wywiad z premierem jest szkodliwy dla naszych relacji sojuszniczych i atmosfery w Polsce. To był przykry i niepotrzebny wywiad […] Nie powinniśmy angażować sojuszy strategicznych i międzynarodowych do wewnętrznej walki politycznej. To jest jednoznacznie złe dla Polski. NATO jest najważniejszym sojuszem obronnym, w jakim jest Polska” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w Dubrowniku, odnosząc się do wywiadu Donalda Tuska dla „Financial Times”, gdzie premier podważył NATO oraz Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Premier Tusk powiedział w opublikowanym w miniony tygodniu wywiadzie dla „Financial Times”, że czasami „ma pewne problemy” z wiarą, że artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego o wzajemnej obronie sojuszników w NATO nadal obowiązuje. Podkreślił, że USA traktują Polskę jako jednego z najlepszych i najbliższych sojuszników w Europie, ale kluczowe jest, jak zadziałałoby to w praktyce, gdyby „coś się wydarzyło”.
Według niego, „największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)”. Ostrzegł jednocześnie, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie „raczej miesięcy niż lat”. Jak ocenił, UE powinna wzmocnić własną klauzulę wzajemnej obrony zawartą w art. 42 ust. 7 Traktatu o UE.
„Szkodliwy dla Polski”
Prezydent Karol Nawrocki jest dziś w chorwackim Dubrowniku, w związku z udziałem w XI Szczycie oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza. Głowa państwa została zapytana o wypowiedź Tuska dla „FT”.
Jeśli chodzi o głośny wywiad pana premiera, trzeba go uznać za szkodliwy dla Polski. Jestem w ciągłym kontakcie (jako zwierzchnik Sił Zbrojnych) z polskimi generałami, którzy także byli zaskoczeni słowami pana premiera. Straszenie Polaków wojną w momencie, gdy zwierzchnik Sił Zbrojnych nie ma takich informacji, jest głęboko nieodpowiedzialne. Uderzanie w naszego sojusznika strategicznego, jakim są Stany Zjednoczone, podważanie artykułów NATO, trzeba uznać za bardzo nieodpowiedzialne i niemądre. Nie mogę tego niestety inaczej skomentować. Wywiad był bardzo niepotrzebny. Wzmógł niepokój wśród Polaków, którzy się do mnie odzywają. Chcę uspokoić Polaków, informacje, które docieraj do Pałacu Prezydenckiego, nie świadczą o tym, że w ciągu najbliższych miesięcy będziemy w stanie wojny
— powiedział prezydent.
Artykuł i wywiad z premierem jest szkodliwy dla naszych relacji sojuszniczych i atmosfery w Polsce. To był przykry i niepotrzebny wywiad, tym bardziej w obliczu ego, co wydarzyło się dziś. Widzimy, że nasz strategiczny sojusznik USA w zakresie gospodarczym i militarnym wywiązuje się z tego sojuszu. Prezydent Donald Trump traktuje Polskę w poważny sposób, jako głównego partnera USA w Europie Środkowej. To są momenty i rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Nie powinniśmy angażować sojuszy strategicznych i międzynarodowych do wewnętrznej walki politycznej. To jest jednoznacznie złe dla Polski. NATO jest najważniejszym sojuszem obronnym, w jakim jest Polska
— dodała głowa państwa.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759049-tusk-podwazyl-nato-i-usa-nawrocki-szkodliwy-dla-polski
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.