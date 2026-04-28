To nigdy nie powinno mieć miejsca! Zamiast pokazać całemu światu jedność polskich władz w kwestii uwolnienia dręczonego latami przez białoruski reżim Andrzeja Poczobuta, przedstawiciele koalicji Donalda Tuska próbowali przemilczeć zaangażowanie prezydenta RP Karola Nawrockiego. To się jednak nie udało, bo prezydentowi podziękował za współpracę przy uwolnieniu Poczobuta wysłannik Donalda Trumpa John Coale. Jednak w chwili kiedy zaczął opisywać zaangażowanie prezydentów USA i Polski, TVP Info w likwidacji przerwało transmisję konferencji prasowej.
Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości więziony na Białorusi, został dziś uwolniony. Warszawa i Mińsk dokonały wymiany więźniów w formacie „5 za 5”. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta było efektem pracy dyplomatycznej, tak po stronie Kancelarii Prezydenta, jak i rządu.
I ten fakt powinien stać się podstawą zamanifestowania przez polskie władze jedności państwa. Niestety po raz kolejny ekipa Donalda Tuska wystawiła Polaków na pośmiewisko i to na oczach całego świata.
Czytaj także
Trump pamiętał słowa Nawrockiego
Andrzej Poczobut został zatrzymany przez reżim Aleksandra Łukaszenki 25 marca 2021 roku. O jego uwolnienie zabiegano od lat, a prezydent Karol Nawrocki czynił to od pierwszych chwil swojej prezydentury.
Jako nowozaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu i żeby we wszystkich dyskusjach z reżimem białoruskim podnosił tę kwestię
— przypomniał dziś prezydent Karol Nawrocki. To przypomnienie miało ogromne znacznie dla uwolnienia Andrzeja Poczobuta, o czym napisał dziś w mediach społecznościowych ambasador USA w Polsce Tom Rose, dziękując serdecznie prezydentowi RP za jego zaangażowanie.
Prawdziwie historyczny dzień. Głęboka wdzięczność dla prezydenta Polski Karola Nawrockiego, specjalnego wysłannika USA Johna Coale i zwłaszcza prezydenta Donalda Trumpa, którego zaangażowanie i determinacja w spełnieniu obietnicy złożonej Karolowi Nawrockiemu, by zdobyć wolność polskiego bojownika o wolność Andrzeja Poczobuta z więzienia na Białorusi, uczyniły dzisiejszy dzień możliwym!! Ogromne podziękowania także dla Radosława Sikorskiego i Christophera Welby Smitha
WITAJ W DOMU ANDRZEJ POCZOBUT!
— napisał na X ambasador Rose.
TVP w likwidacji zamyka usta
Dzięki m.in. dobrym relacjom prezydentów USA i Polski dziś udało się uwolnić Andrzeja Poczobuta, a mówił o tym wysłannik Donalda Trumpa ds. Białorusi John Coale, który jeszcze wczoraj wieczorem gościł w Pałacu Prezydenckim.
Wasz prezydent, prezydent Polski współpracował z prezydentem USA, aby to osiągnąć. Prezydent Trump podkreślał wielokrotnie, że z Polakami łączą nas serdeczne relacje, wiec zróbmy to, bo to jest dla nich niezwykle ważne. Pracowaliśmy nad tym od jakiegoś czasu. Pragnę podziękować wszystkim przedstawicielom polskiej strony, którzy pomogli przy tych działaniach, w tym polskiemu prezydentowi. Te działania wymagały złożonych negocjacji i uczestniczyły w tym różne kraje, ale się udało
— powiedział John Coale w czasie dzisejszej konferencji z ministrem Radosławem Sikorskim.
To jednak tylko druga część wystąpienia przedstawiciela amerykańskiej administracji, którą po przerwie TVP Info w likwidacji jednak pokazała. W chwili kiedy Coale zaczynał mówić i zamierzał przypomnieć zaangażowanie prezydenta Karola Nawrockiego rządowa TVP w likwidacji w skandaliczny sposób przerwała transmisję.
Warto o tym pamiętać, ponieważ w sierpniu 2024 r. - za rządów koalicji 13 grudnia - podczas wymiany więźniów pomiędzy Rosją a krajami Zachodu Andrzej Poczobut został pominięty.
Czytaj także
Co za wstyd!
Podziekowania dla prezydenta Karola Nawrockiego, których nie zabrakło ze strony przedstawicieli amerykańskiej administracji na próżno jednak szukać u premiera Donalda Trumpa i jego ministrów. Wszyscy próbowali całkowcie przemilczeć rolę, jaką prezydnt RP i jego kancelaria odegrała w procesie uwolnienia Andrzeja Poczobuta.
Nawet szef polskiej dyplomacji nie zarumienił się, kiedy dziękując wzystkim zaangażowany pominął prezydenta RP. A co zrobił Donald Tusk, który był dziś na granicy witać Adnrzeja Poczobuta?
Wymiana na polsko-białoruskiej granicy to finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji. Udało się dzięki świetnej pracy naszych służb, dyplomatów i prokuratury oraz wielkiej pomocy amerykańskich, rumuńskich i mołdawskich przyjaciół. Dziękuję Wam wszystkim w imieniu Andrzeja Poczobuta i własnym
— napisał Donald Tusk, ani słowem nie wspominając o prezydencie Nawrockim. Ba, nie wymienił także prezydenta USA Donalda Trumpa.
Jak skomentować coś takiego?
O Prezydencie Karolu Nawrockim, Prezydencie Andrzeju Dudzie i Prezydencie Donaldzie Trumpie zapomniał pan z pewnością przez przypadek, tak?
— napisał na X poseł PiS Jacek Sasin.
W ślady Tuska poszli oczywiście jego ministrowie.
Bezcenne było uściskać Andrzeja Poczobuta w pierwszych chwilach Jego wolności na polskiej ziemi! Jego uwolnienie i czterech innych osób (w tym jeszcze 2 Polaków) z białoruskich i rosyjskich więzień i przekazanie ich do Polski to wielka praca ABW, AW, MSZ, Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej na rzecz dzisiejszej wymiany na granicy polsko-białoruskiej. Ta praca trwała blisko 2 lata i premier Tusk był informowany na bieżąco o wszystkich postępach sprawy. Nie byłoby tej wymiany bez naszych amerykańskich Przyjaciół. Dziękuję prezydentowi Donaldowi Trumpowi i wspaniałej ekipie ze służb amerykańskich i Departamentu Stanu! Dziękuję naszym rumuńskim i mołdawskim partnerom za skuteczną współpracę! Rzeczpospolita Polska nigdy nie zostawia swoich ludzi!
— to już wpis na X ministra koordynatora służb Tomasza Siemoniaka. Ani słowa o prezydencie Nawrockim.
