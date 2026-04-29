Radosław Sikorski, chcąc zachować luz właściwy dla spotkań z młodzieżą, rzucił żartem, naśladując ewangeliczny styl: „Błogosławiona jest młodzież, albowiem ona odziedziczy dług narodowy”. Po uciesze zebranych i samozadowoleniu szefa dyplomacji, można by przyjąć, że kawał się udał. Dziś tamten dowcip brzmi jak ponury żart, o którym Sikorski wolałby chyba zapomnieć. Przypominają mu go jednak politycy PiS.
Żart za żartem?
Wspomniany żart Sikorski rzucił podczas Polonia Camp 2025, kampusu SGGW w lipcu zeszłego roku. Szef MSZ dodał jeszcze do swojego dowcipu:
Spokojnie, Polska ma jedno z najniższych zadłużeń w Europie.
Nie wiadomo, czy wówczas również żartował, ale w każdym razie, jak przypominają mu to dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości, realia są dużo bardziej ponure niż wynikałoby to z dobrego samopoczucia.
Europosłowie PiS weryfikują żart ministra
Piotr Müller po przytoczeniu dowcipu postanowił skorygować informację przekazaną przez szefa dyplomacji.
👉 Po pierwsze - według Eurostatu - pod koniec 2025 r. NAJNIŻSZE relacje długu publicznego do PKB odnotowano w Estonii (24,1 proc.), Luksemburgu (26,5 proc.), Danii (27,9 proc.), Bułgarii (29,9 proc.), Irlandii (32,9 proc.), Szwecji (35,1 proc.) i na Litwie (39,5 proc.). Polska plasuje w środku stawki - (59.7 proc).
👉A po drugie… szkoda, że Panu Ministrowi umknął fakt, że według danych @EU_Eurostat Polska została wiceliderem w UE… pod względem wielkości deficytu (7,3% PKB).
— napisał na platformie X europoseł PiS.
Wąsik o Sikorskim: Zero wstydu
Do sprawy odniósł się również inny eurodeputowany z tej partii, Maciej Wąsik.
Ponury żart Sikorskiego - zero wstydu, zero odpowiedzialności.
— podkreślił.
Oddać dług dzieciom to moralne bankructwo. Zadziwiające z jaką łatwością, rzekomo konserwatywny polityk, z pogardą parafrazuje Ewangelie
— dodał
Polski dług
Polski dług, według niedawno ujawnionych danych przekroczył dwa biliony złotych.
Według prognozy przytoczonej przez posła PiS Zbigniewa Kuźmiuka jest jeszcze gorzej, bo na koniec roku dług EDP, czyli zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczone według metodologii unijnej, przekroczy 2,7 biliona zł.
SC/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759045-ponury-zart-sikorskiego-wolalby-o-nim-zapomniec-pis-pamieta
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.