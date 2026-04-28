Dziś w Parlamencie Europejskim głosowano nad uchyleniem immunitetów europosłom PiS Danielowi Obajtkowi i Patrykowi Jakiemu, a także reprezentującemu Konfederację Korony Polskiej Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi z Konfederacji. „Kolejny raz Parlament Europejski wyraził zgodę na dalsze represje wobec polityków opozycji […] W Polsce Tuska odpowiedzialność ponoszą nie wydawcy obrazoburczego tygodnika albo ci, którzy sieją kłamliwą propagandę, ale osoby, które stoją po stronie prawdy i wartości ważnych dla milionów Polaków. Przyjdzie jeszcze czas, że dobro, uczciwość i przyzwoitość zwyciężą!” - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński na portalu X.
Uchylenie immunitetu europoselskiego następuje każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy.
Daniel Obajtek
W przypadku Obajtka chodzi o jego działania jako prezesa Orlenu dotyczące blokowania dystrybucji na stacjach tej spółki tygodnika „NIE” za okładkę z papieżem Janem Pawłem II. Obajtek jako prezes koncernu podjął decyzję o wycofaniu numeru tygodnika ze sprzedaży na stacjach benzynowych należących do koncernu i z kiosków Ruchu, wskazując na obrażanie uczuć religijnych.
PE już raz uchylił immunitet Obajtkowi w październiku 2025 r. Wówczas chodziło o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne w czasie, gdy obecny europoseł PiS kierował koncernem.
Patryk Jaki
Przeciw Jakiemu prywatny akt oskarżenia o zniesławienie złożył sędzia Igor Tuleya po tym, gdy polityk zarzucił mu świadome zatwierdzanie inwigilacji Pegasusem. Gdy sędzia nazwał to kłamstwem, Jaki zaczął sugerować, że sędzia nie ma orientacji w podpisywanych dokumentach. Tuleya tłumaczył z kolei, że rozpatrując wnioski o zgodę na kontrolę operacyjną, sędziowie nie wiedzą, kto ma być inwigilowany i dlaczego. Według sędziego Jaki naruszył swoimi wypowiedziami jego dobra osobiste.
Grzegorz Braun
Immunitet Brauna, reprezentującego w PE Konfederację Korony Polskiej, został uchylony po raz czwarty. Tym razem chodzi o blokowanie drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej. Do blokady doszło w pobliżu wejścia na cmentarz żydowski, Braun miał stać z grupą osób na środku drogi i nie stosować się do poleceń wydanych przez policjanta, który wzywał do umożliwienia przejazdu pojazdów.
Tomasz Buczek
W sprawie europosła Konfederacji Buczka sprawa dotyczy zajścia w trakcie wieczoru wyborczego, podczas którego miał on wyrwać megafon krytykującej go uczestniczce. Postępowanie zostało wszczęte z prywatnego aktu oskarżenia.
Procedura uchylenia immunitetu
Europarlament podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów. Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.
Posłowie do PE są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, jeśli więc zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.
„Represje wobec polityków opozycji”
Do sprawy odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Kolejny raz Parlament Europejski wyraził zgodę na dalsze represje wobec polityków opozycji […] W Polsce Tuska odpowiedzialność ponoszą nie wydawcy obrazoburczego tygodnika albo ci, którzy sieją kłamliwą propagandę, ale osoby, które stoją po stronie prawdy i wartości ważnych dla milionów Polaków. Przyjdzie jeszcze czas, że dobro, uczciwość i przyzwoitość zwyciężą!
— napisał na portalu X.
„Wolność słowa wyraźnie przeszkadza obecnie rządzącym”
Ośwaidczenia wystosowali również Obajtek, Jaki oraz Zbigniew Ziobro.
Kolejny raz Parlament Europejski daje uśmiechniętej Koalicji zielone światło do prowadzenia dalszych represji wobec przeciwników politycznych. Powiedzmy to wprost: zabrano mi immunitet, bo odważyłem się bronić uczuć religijnych i Świętego Jana Pawła II, i zdecydowałem o wycofaniu jednego numeru tygodnika „Nie”, gdy byłem Prezesem Orlenu […] Niezależnie od wszystkiego werdykt w PE zapadł. Będę walczył, choć walka z całym aparatem państwa jak zwykle będzie nierówna. W kwestii wycofania tygodnika: podjąłbym tę decyzję jeszcze raz i jestem z niej dumny
— skomentował były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
Pokazowe ściąganie mi immunitetu przez koalicję 13 grudnia w PE to kolejny element prześladowania konkurencji politycznej […] Wolność słowa wyraźnie przeszkadza obecnie rządzącym. 13 grudnia zobowiązuje
— napisał Patryk Jaki.
Lewacki Parlament Europejski pozwala wtrącać do więzień obrońców uczuć religijnych katolików […] Prokuratura Tuska zamiast ścigać autorów obrzydliwego tekstu - bo Kodeks karny uznaje za przestępstwo znieważanie uczuć religijnych osób wierzących - chce ukarać Obajtka za… złamanie prawa prasowego
— odniósł się Zbigniew Ziobro.
xyz/PAP/X
