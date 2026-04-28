Andrzej Poczobut to człowiek, który dowiódł tego, jak mocne jest przywiązanie do polskich wartości - powiedział podczas briefingu w Dubrowniku prezydent Karol Nawrocki, który zaprosił uwolnionego przez białoruski reżim Poczobuta po odebranie przyznanego mu wcześniej Orderu Orła Białego.
Andrzej Poczobut jest uwolniony przez reżim Łukaszenki, to człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości
— podkreślił prezydent.
Zapłacił za to bardzo wysoką cenę w ciężkim więzieniu reżimu Łukaszenki
— przypomniał.
Bardzo się cieszę, witamy Andrzeja Poczobuta w Rzeczpospolitej. Przypomnę, że Andrzej Poczobut jest kawalerem Orderu Orła Białego. Zapraszam pana Andrzeja do odbioru Orderu Orła Białego - a więc najważniejszego polskiego odznaczenia - oczywiście po całym procesie adaptacji
— powiedział.
Podkreślił, że dobiegł końca bardzo długi proces uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Wskazał, że proces był wzmocniony dyskusją z prezydentem Donaldem Trumpem i w istocie rozpoczął się we wrześniu 2025 r.
Jako nowozaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu i żeby we wszystkich dyskusjach z reżimem białoruskim podnosił tę kwestię
— dodał Nawrocki.
„Stany Zjednoczone dowożą zobowiązania”
Prezydent podkreślił, że uwolnieniem Andrzeja Poczobuta możemy cieszyć się dziś „za sprawą tych, którzy to negocjowali”, w tym m.in. szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza.
Nasz partner, nasz strategiczny sojusznik - Stany Zjednoczone na czele z prezydentem Donaldem Trumpem - dowożą te zobowiązania, o których dyskutujemy podczas naszych bilateralnych spotkań. Polska będzie częścią szczytu G20, udało się wpłynąć także na to, by liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie uległa zmniejszeniu, a dziś kolejny piękny gest i sygnał
— wskazał.
Oczywiście to także efekt wysiłków wielu instytucji państwa polskiego. Ale bezpośrednie spotkanie i ciągłe przypominanie o tym, że pan Andrzej Poczobut jest symbolem dla nas, Polaków, wczorajsza rozmowa z Johnem Coalem, który powiedział, że na osobistą prośbę prezydenta Donalda Trumpa traktuje sprawę Andrzeja Poczobuta jako priorytetową. Cieszę się, że ten dzielny człowiek jest już w Rzeczpospolitej. Radujmy się, drodzy państwo
— podkreślił Nawrocki, który powtórzył zaproszenie dla Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego.
Stał się na naszych oczach symbolem pewnego uporu, przywiązania do wartości, które wyznaje, walk o prawa człowieka. Mam nadzieję, że będzie doskonale czuł się w Polsce
— podsumował.
Prezydent: Dziękuję wszystkim, którzy pracowali na ten sukces
O uwolnieniu Andrzeja Poczobuta prezydent Nawrocki poinformował także na portalu X.
Andrzej Poczobut, więzień polityczny reżimu Łukaszenki, kawaler Orderu Orła Białego na wolności! Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za doprowadzenie do uwolnienia naszego Rodaka. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali na ten sukces
— napisał.
Z kolei Kancelaria Prezydenta RP poinformowała dzisiaj o wczorajszym spotkaniu głowy państwa z wysłannikiem amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa.
Prezydent RP Karol Nawrocki przyjął w poniedziałek specjalnego wysłannika Prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Białorusi
kpc/PAP/X
