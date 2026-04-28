Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości więziony na Białorusi, został dziś uwolniony. Jak ujawnił dziś w czasie konferencji wysłannik prezydenta USA ds. Białorusi John Coale w procesie negocjacji doszło do ścisłej współpracy prezydentów Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego. Wczoraj wieczorem Coale gościł w Warszawie na spotkaniu prezydentem RP w Pałacu Prezydenckim.
Warszawa i Mińsk dokonały wymiany więźniów w formacie „5 za 5”. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta było efektem pracy dyplomatycznej, tak po stronie Kancelarii Prezydenta, jak i rządu.
Prezydent RP Karol Nawrocki przyjął w poniedziałek specjalnego wysłannika Prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Białorusi Johna Coale
— czytamy we wpisie prezydenckiej kancelarii na platformie X.
O kulisach negocjacji mówił w casie konferencji z udziałem sefa polskiej dyplomacji wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Białorusi John Coale.
Dziś wraz z zespołem pomogłem doprowadzić do uwolnienia trzech Polaków i dwóch Mołdawian
— powiedział John Coale.
Podkreślił, że duży udział w negocjacjach miał prezydent Karol Nawrocki, któremu podziekował za współpracę.
Wasz prezydent, prezydent Polski współpracował z prezydentem USA, aby to osiągnąć. Prezydent Trump podkreślał wielokrotnie, że z Polakami łączą nas serdeczne relacje, wiec zróbmy to, bo to jest dla nich niezwykle ważne. Pracowaliśmy nad tym od jakiegoś czasu. Pragnę podziękować wszystkim przedstawicielom polskiej strony, którzy pomogli przy tych działaniach, w tym polskiemu prezydentowi. Te działania wymagały złożonych negocjacji i uczestniczyły w tym różne kraje, ale się udało
— powiedział John Coale.
W dalszym ciągu będziemy naciskać (…). Ludzie muszą pamiętać, że zwolnienie więźnia wymaga obu stron. Potrzeba do tego Łukaszenki i potrzeba nas
— oświadczył wysłannik prezydenta USA i dodał, o tej pory udało się uwolnić 500 osób przetrzymywanych na Białorusi, lecz za każdym razem, gdy negocjował on z Łukaszenką „prowadziło to do powrotu ludzi, zwłaszcza tych trzech, którzy dzisiaj wracają”.
Sikorski też dziękuje
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział w czasie konferencji z Johnem Coale, że uwolnienie Andrzeja Poczobuta jest przykładem doskonałego sojuszu polsko-amerykańskiego i nie byłoby możliwe bez decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa. Poinformował, że Poczobut nie jest jedynym uwolnionym przez Białoruś Polakiem.
Radujmy się, mamy go! Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności, Andrzej Poczobut jest w Polsce cały i zdrowy. (…) Andrzej Poczobut był w bardzo surowym więzieniu przez pięć lat, jest teraz wygłodniały, wycieńczony. (…) Andrzej Poczobut był uwięziony wyłącznie dlatego, że mówił prawdę
— powiedział na konferencji szef dyplomacji.
Jak podkreślił, ten dzień „nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji, a także bez specjalnego wysłannika USA ds. Białorusi Johna Coale’a i całego Departamentu Stanu”. Sikorski dodał, że Poczobut nie jest jedynym uwolnionym Polakiem. Podziękował polskim służbom specjalnym, władzom Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury, pracownikom MSZ, którzy we współpracy z instytucjami amerykańskimi i instytucjami kilku innych państw skoordynowały swoje działania, które doprowadziły do wymiany więźniów.
Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej wyraził nadzieję, że uwolnienie Poczobuta doprowadzi do nowego otwarcia w relacjach polsko-białoruskich, ale - jak zaznaczył - inicjatywa leży po stronie przywódcy Białorusi Aleksandra Łukaszenki.
Nie chcę tutaj składać jakichś obietnic bez pokrycia, ponieważ taki „fałszywy świt” wstawał już wcześniej
— stwierdził. Zaznaczył także, że w stosunkach tych w przeszłości były epizody „odwilży”, w których na Białorusi nie było żadnych więźniów politycznych.
Zawsze jesteśmy gotowi odpowiadać na pozytywne gesty, ale to Białoruś musi najpierw chcieć stać się członkiem europejskiej rodziny narodów
— powiedział Sikorski.
