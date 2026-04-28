Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości więziony na Białorusi, został dziś uwolniony. Jak podaje PAP, za białoruskimi mediami, Warszawa i Mińsk dokonały wymiany więźniów w formacie „5 za 5”. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta było efektem pracy dyplomatycznej, tak po stronie Kancelarii Prezydenta, jak i rządu. „Jako nowozaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu i żeby we wszystkich dyskusjach z reżimem białoruskim podnosił tę kwestię” - przypomniał prezydent Karol Nawrocki. Jak podkreślił również szef MSZ Radosław Sikorski, ten dzień „nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji, a także bez specjalnego wysłannika USA ds. Białorusi Johna Coale’a i całego Departamentu Stanu”.
Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu❤️
— napisał na portalu X premier Donald Tusk, publikując zdjęcie wraz z uwolnionym.
Jak dodał szef rządu, „wymiana na polsko-białoruskiej granicy to finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji”. Zaznaczył, że „udało się dzięki świetnej pracy naszych służb, dyplomatów i prokuratury oraz wielkiej pomocy amerykańskich, rumuńskich i mołdawskich przyjaciół”. Tusk podziękował również wszystkim w imieniu Andrzeja Poczobuta i swoim.
Niezłomny. „Będę mógł tam wrócić?” - to były jego pierwsze słowa. „Tylko ty decydujesz. Jesteś już wolnym człowiekiem” - odpowiedziałem
— zacytował premier słowa Andrzeja Poczobuta.
Zdjęcie z Andrzejem Poczobutem opublikował w serwisie X także dziennikarz „GW” Bartosz Wieliński.
Pierwsze kilometry wolności. Jedziemy do Warszawy
— napisał.
Wysłannik Trumpa u prezydenta Nawrockiego
O czym Tusk nie wspomniał? Uwolnienie Andrzeja Poczobuta było efektem pracy dyplomatycznej, tak po stronie Kancelarii Prezydenta, jak i rządu, a konkretnie MSZ. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki przyjął specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Białorusi, Johna Coale’a.
Prezydent RP Karol Nawrocki przyjął w poniedziałek specjalnego wysłannika Prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Białorusi
— podała na portalu X KPRP.
Bardzo się cieszę, witamy Andrzeja Poczobuta w Rzeczpospolitej. Przypomnę, że Andrzej Poczobut jest kawalerem Orderu Orła Białego. Zapraszam pana Andrzeja do odbioru Orderu Orła Białego - a więc najważniejszego polskiego odznaczenia - oczywiście po całym procesie adaptacji
— powiedział podczas briefingu w Dubrowniku prezydent Karol Nawrocki.
Podkreślił, że dobiegł końca bardzo długi proces uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Wskazał, że proces był wzmocniony dyskusją z prezydentem Donaldem Trumpem i w istocie rozpoczął się we wrześniu 2025 r.
Jako nowozaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu i żeby we wszystkich dyskusjach z reżimem białoruskim podnosił tę kwestię
— dodał Nawrocki.
Czytaj także
To nie byłoby możliwe bez Trumpa
Radujmy się, mamy go! Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności, Andrzej Poczobut jest w Polsce cały i zdrowy
— powiedział na konferencji szef dyplomacji Radosław Sikorski.
Jak podkreślił, ten dzień „nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji, a także bez specjalnego wysłannika USA ds. Białorusi Johna Coale’a i całego Departamentu Stanu”.
Sikorski dodał, że Poczobut nie jest jedynym uwolnionym Polakiem. Podziękował polskim służbom specjalnym, władzom Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury, pracownikom MSZ, którzy we współpracy z instytucjami amerykańskimi i instytucjami kilku innych państw skoordynowały swoje działania, które doprowadziły do wymiany więźniów.
„Ameryka dotrzymuje słowa”
Ameryka dotrzymuje słowa swoim przyjaciołom i sojusznikom. Pod przywództwem prezydenta Donalda Trumpa i dzięki zdecydowanym działaniom dyplomatycznym prowadzonym przez Specjalnego Wysłannika ds. Białorusi Johna Coale’a, Andrzej Poczobut jest teraz wolny od aresztu na Białorusi i może ponownie powitać swoją rodzinę. Nasi partnerzy w Polsce pracowali ramię w ramię, aby doprowadzić do jego uwolnienia. Doceniamy niesamowitą pracę polskich służb specjalnych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w osiągnięciu tego celu. Tak właśnie robią prawdziwi partnerzy
— poinformował Tom Rose, ambasador USA w Polsce.
Dzisiaj, jako Specjalny Wysłannik Prezydenta Trumpa ds. Białorusi, wraz z moim zespołem pomogłem w uwolnieniu trzech Polaków i dwóch Mołdawian. Ten historyczny wynik był możliwy dzięki przywództwu prezydenta USA Donalda Trumpa i Departamentu Stanu, a także ścisłej współpracy z kilkoma zaufanymi partnerami. Dziękujemy Polsce, Mołdawii i Rumunii za ich nieocenione wsparcie w tym przedsięwzięciu, a także za gotowość prezydenta Łukaszenki do konstruktywnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Pod rządami prezydenta Trumpa Ameryka staje w obronie swoich sojuszników i odnosi dyplomatyczne zwycięstwa, jakich nikt inny nie jest w stanie osiągnąć
— napisał z kolei John Coale.
Czytaj także
Gehenna Andrzeja Poczobuta na Białorusi
Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruski reżim 25 marca 2021 r. i od tamtej pory przebywał za kratami.
Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat dyktatora Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem. 25 marca 2021 r. został zatrzymany. Reżim białoruski przypisał jego działaniom – polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach – znamiona „rehabilitacji nazizmu”. Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 r. skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.
Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował we wtorek, że dzień wcześniej spotkał się ze specjalnym wysłannikiem USA ds. Białorusi Johnem Coale’m.
Wymiana więźniów między Polską i Białorusią odbyła się dziś na granicy między obu krajami. Propagandowa agencja BiełTA poinformowała, że Alaksandr Łukaszenka polecił, by wśród zwolnionych znalazł się polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej Andrzej Poczobut.
