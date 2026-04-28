„Kłamcy! Kiedy likwidacja mediów publicznych? Z których zrobiliście najbardziej żenującą propagandę od czasów komunizmu. Finansowaną za olbrzymie publiczne pieniądze. W dobie Internetu Polacy nie potrzebują wydawania miliardów na wasze rządowe media. Potrzebują dostępu do lekarzy, badań diagnostycznych, szybkiego leczenia i realnej pomocy w walce z nowotworami” - powiedział poseł PiS Dariusz Matecki z mównicy sejmowej. Polityk odtworzył wcześniej nagranie Agnieszki Pomaski z Koalicji Obywatelskiej, która podczas kampanii wyborczej w 2023 roku zapewniała, że pieniądze z likwidacji TVP pójdą na onkologię.
Koalicja 13 Grudnia zapowiadała szumnie przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, że po dojściu do władzy zlikwiduje Telewizję Polską, a pieniądze przeznaczy na onkologię.
3 miliardy złotych na TVP, która szczuje, kłamie i manipuluje. Mam dla was świetną wiadomość. 15 października z tym skończymy, a 3 miliardy pójdzie na leczenie chorych na raka
— mówiła poseł KO Agnieszka Pomaska w 2023 roku.
Tak się oczywiście nie stało, a ludzie Tuska przejęli siłowo TVP, wprowadzili w stan likwidacji i obsadzili swoimi „dziennikarzami”, którzy uprawiają nachalną propagandę. Z jakim efektem? To widać po mizernych wynikach oglądalności neo-TVP.
„Chociaż raz wybierzcie dobro Polaków”
Poseł PiS Dariusz Matecki wyszedł dziś na mównicę sejmową. Swoje słowa skierował do ekipy Donalda Tuska.
Mam propozycję do Koalicji 13 Grudnia, możecie spełnić chociaż jeden dobry uczynek i jednocześnie własną obietnicę wyborczą. Przypomnę słowa poseł Pomaski
— powiedział i odtworzył nagranie jej wypowiedzi o miliardach, TVP i chorych na raka.
Kłamcy! Kiedy likwidacja mediów publicznych? Z których zrobiliście najbardziej żenującą propagandę od czasów komunizmu. Finansowaną za olbrzymie publiczne pieniądze. W dobie Internetu Polacy nie potrzebują wydawania miliardów na wasze rządowe media. Potrzebują dostępu do lekarzy, badań diagnostycznych, szybkiego leczenia i realnej pomocy w walce z nowotworami
— kontynuował Matecki.
Przeznaczcie te pieniądze na służbę zdrowia. Zróbmy to jeszcze dziś, jako cała klasa polityczna – od prawa do lewa. Chociaż raz wybierzcie dobro Polaków
— zaapelował poseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759038-miliardy-z-tvp-na-chorych-odtworzyl-w-sejmie-slowa-pomaski
