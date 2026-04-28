Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował dziś, że Dariusz Matecki i Michał Woś zostali ukarani odebraniem połowy uposażenia przez trzy miesiące. Chodzi o „zakłócanie obrad Sejmu” w połowie kwietnia, kiedy to posłowie PiS wnieśli na salę plakaty z napisem „Tylko nie mów nikomu”, nawiązujące do afery kłodzkiej.
Kara dla posłów
Podczas poprzedniego posiedzenie Sejmu w połowie kwietnia marszałek Sejmu wykluczył z prac izby Mateckiego i Wosia za „uniemożliwianie prowadzenia obrad”. Posłowie PiS wnieśli na salę posiedzeń plansze ze zdjęciami premiera Donalda Tuska i wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej z byłą działaczkę PO w Kłodzku Kamilą L.
Czarzasty podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformował, że wczoraj Prezydium Sejmu wyciągnęło dalsze konsekwencje wobec Mateckiego i Wosia w związku z „zakłócaniem obrad”.
Decyzja jednomyślna Prezydium Sejmu, panowie posłowie zostali ukarani trzymiesięczną karą w wysokości zabrania połowy uposażenia
— powiedział Czarzasty.
„Tylko nie mów nikomu”
Podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu Matecki wniósł na salę plenarną duże zdjęcie przedstawiające premiera Tuska z byłą działaczką PO w Kłodzku Kamilą L. Na planszy umieszczono też napis „Tylko nie mów nikomu”. Gdy Matecki podszedł w pobliże mównicy, Czarzasty stwierdził parokrotnie, że poseł PiS zakłóca obrady Sejmu. Następnie marszałek ogłosił, że Matecki nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i podjął decyzję o wykluczeniu posła PiS z posiedzenia.
Następnie takie samo zdjęcie Tuska z byłą działaczkę PO w Kłodzku próbował postawić przed mównicą sejmową poseł Woś. Jemu również Czarzasty zwracał uwagę, że zakłóca obrady Sejmu po czym ogłosił, że Wosia również wyklucza z posiedzenia Sejmu.
Sprawa Kamili L.
19 marca Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał na 6,5 roku pozbawienia wolności 41-letnią Kamilę L. (byłą działaczkę PO w Kłodzku) w sprawie o charakterze pedofilsko-zoofilskim. Wcześniej nieprawomocny wyrok 25 lat więzienia usłyszał 45-letni mąż kobiety. Odpowiadał m.in. za gwałt, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Prokuratura podała, że mężczyzna dopuścił się przestępstw seksualnych wobec dzieci poniżej 15. roku życia oraz zwierząt.
Zdjęcia wicemarszałek Wielichowskiej
Poza zdjęciem Kamili L. z premierem Donaldem Tuskiem, na portalach społecznościowych publikowano m.in. zdjęcia, na których kobieta pojawia się w towarzystwie wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej, która pochodzi z Nowej Rudy (pow. kłodzki) i związana jest z tamtejszymi strukturami KO.
Telewizja wPolsce24 opublikowała zdjęcia Wielichowskiej z Kamilą L., które wydają się sugerować, że obydwie panie znają się dobrze. Marszałek Sejmu odcina się od prywatnej znajomości z osądzoną byłą działaczką PO.
