„To jest jakiś ukryty kryptorząd, który próbuje prowadzić różnego rodzaju narracje o charakterze propagandowym, a jeśli chodzi o realne działania, to właściwie tych działań nie ma” - powiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Minister odniósł się do oskarżeń koalicji rządzącej pod adresem prezydenta i opozycji ws. kryptowalut.
Otwierając konferencję, minister Zbigniew Bogucki podkreślił, że również w imieniu prezydenta przekaże teraz informację dotyczącą „zalewu kłamstw w zakresie kryptowalut, kryptorynków”.
W istocie mówimy tutaj o kryptokłamstwach rządu Donalda Tuska, jego ministrów, samego premiera i chyba jednak kryptorządu. Bo tego rządu, jak za chwilę pokażę, właściwie w tej sprawie nie było od samego początku. Rząd nie działał. To nie jest tylko rząd z tektury, tylko tego rządu w ogóle nie ma
— wskazał.
Ukryty kryptorząd
To jest jakiś ukryty kryptorząd, który próbuje prowadzić różnego rodzaju narracje o charakterze propagandowym, a jeśli chodzi o realne działania, które powinny podejmować służby i organy państwa na czele z panem premierem, to właściwie tych działań nie ma
— zwrócił uwagę.
Bogucki podkreślił, że należy rozpocząć od „chronologii tych kryptokłamstw rządu Donalda Tuska, które rozlewają się po całej Polsce”.
W momencie, kiedy te kryptokłamstwa są bardzo szeroko kolportowane przed przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, to nie są podejmowane działania. Brak reakcji rządu
— zaznaczył.
„Gdzie był rząd od grudnia 2023 do czerwca 2025?
Ja przypomnę, że rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia 2023 r. I warto pamiętać, że rozporządzenie parlamentu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 czerwca 2023 r. A weszło w pełni w życie obowiązywanie 30 grudnia 2024 r. Między grudniem 2023 r. a 2024 r., kiedy Donald Tusk, jego rząd i jego koalicja mieli pełną władzę, nie przedłożyli żadnego projektu, żadnej propozycji wdrożenia tego rozporządzenia
— zwrócił uwagę szef KPRP.
Jeśli wsłuchać się w słowa premiera, ministrów, przedstawicieli służb, które dzisiaj działają razem z rządem, to rysuje się obraz dramatyczny. Rysuje się obraz rosyjskich wpływów, patologii, nieprawidłowości, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, środków finansowych obywateli. Zasadnicze pytanie do rządu Donalda Tuska: gdzie byli od grudnia 2023 r. do czerwca 2025 r. Dopiero 26 czerwca 2025 r. wpłynął projekt rządowy. Czyli półtora roku temu leniwemu rządowi Donalda Tuska zajęło to, żeby zająć się rozporządzeniem, które było znane już od czerwca roku 2023. Dlaczego w tym zakresie rząd nie podejmował działań legislacyjnych?
— pytał.
Joanna Jaszczuk
